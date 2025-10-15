Por qué WhatsApp no permite hacer captura de pantalla de la foto de perfil

WhatsApp comenzó a implementar una medida de seguridad para sus usuarios en la que bloquea la captura de pantalla de las fotos de perfil ampliadas. Esta función ya se está desplegando de forma progresiva entre los usuarios y te contamos por qué.

La idea detrás de este cambio es reforzar la privacidad digital y proteger a los usuarios frente al uso indebido de sus imágenes, evitando que fotografías personales sean capturadas y reutilizadas sin consentimiento.

Motivos detrás de la medida

El bloqueo responde a problemas reales que afectan a muchos usuarios:

Suplantación de identidad : con tu foto, un tercero puede crear un perfil falso, hacerse pasar por vos y contactarse con tus contactos con fines fraudulentos.

Difusión no autorizada : imágenes pueden viralizarse sin tu aprobación, usarse para manipulación o mal uso en redes.

Ingeniería social: una imagen personal combinada con otros datos puede ayudar a los delincuentes a montar estafas más creíbles.

Aunque no se pueda capturar la foto ampliada, todavía es posible ver la miniatura de perfil en chats o información de contacto, lo que limita el impacto, pero no lo elimina por completo.

Estado de implementación y alcance

La función está en fase de prueba y se ha visto en versiones beta para algunos usuarios de Android e iOS. No está activa para todos de forma simultánea. En versiones antiguas ya se había reportado este tipo de bloqueo como prueba anticipada.

También vale destacar que esta medida no es infalible: alguien podría capturar la imagen con otro dispositivo (una cámara apuntando al teléfono), o usar herramientas externas menos convencionales.

Qué podés hacer para proteger tu imagen

Más allá del bloqueo de capturas, WhatsApp ofrece ajustes de privacidad para limitar quién puede ver tu foto de perfil:

En Ajustes → Privacidad → Foto de perfil , elegir entre “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto…” o “Nadie”.

Dejándola visible solo para tus contactos reduces el riesgo de que alguien desconocido pueda visualizarla.

Usar imágenes no demasiado personales (evitar fotos íntimas o que revelen demasiada información) también ayuda a mantener un perfil más protegido.

Este paso de WhatsApp es parte de una tendencia más amplia: reforzar las herramientas de privacidad en apps de mensajería en un momento en que el mal uso de datos personales ya es un riesgo cotidiano.