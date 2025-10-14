Detectá una estafa por WhatsApp en 3 simples pasos

En Argentina, el delito informático creció de manera sostenida durante el último año, y las autoridades recomiendan extremar precauciones frente a cualquier comunicación sospechosa. Detectar una estafa a tiempo puede marcar la diferencia entre un susto y una pérdida económica real.

Paso 1: identificá las señales de alerta

La mayoría de las estafas en WhatsApp comparten un mismo patrón: apelan a la urgencia, la confianza o la sorpresa. Si un mensaje te genera dudas, prestá atención a estos indicios:

Números desconocidos o con prefijos internacionales poco comunes.

Solicitudes de dinero, transferencias, contraseñas o códigos de verificación .

Enlaces abreviados o con errores ortográficos evidentes.

Promesas de premios, sorteos o descuentos excesivos que exigen completar formularios o compartir datos.

Mensajes que imitan el estilo de bancos, empresas o familiares, pero con detalles sutiles diferentes (por ejemplo, nombres mal escritos o logos distorsionados).

Paso 2: comprobá antes de responder

Nunca respondas de inmediato ante un mensaje sospechoso. Antes de hacerlo:

Verificá si el contacto realmente pertenece a quien dice ser: buscá su perfil oficial o llamá por otro medio.

No compartas códigos de verificación : es el método más común para tomar control de tu cuenta.

Evitá abrir enlaces que no provengan de fuentes confiables.

Si el mensaje llega de una empresa, ingresá al sitio web oficial para confirmar la información.

Utilizá las funciones de “Reportar” o “Bloquear” si confirmás que se trata de un fraude.

Paso 3: reforzá tu seguridad digital

Además de estar atento a los mensajes, hay medidas que fortalecen la seguridad de tu cuenta:

Activá la verificación en dos pasos de WhatsApp : agrega una capa de protección con un PIN.

Revisá regularmente los dispositivos vinculados y cerrá sesiones desconocidas.

Actualizá el sistema operativo y la app para contar con los últimos parches de seguridad.

No compartas públicamente tu número de teléfono en redes sociales o sitios de compraventa.

Enseñá estas pautas a familiares o personas mayores, que suelen ser el blanco más frecuente de los estafadores.

Estar alerta, desconfiar de lo que parece demasiado bueno y tomarse unos segundos para verificar puede evitar una gran pérdida. En tiempos donde los fraudes se disfrazan de mensajes cotidianos, la mejor defensa es la prevención y el sentido común.