Activá el modo Carpincho en 6 pasos

Este modo se convirtió en tendencia gracias al cariño que despierta el carpincho, y aunque no es una función oficial de Meta, es relativamente fácil de lograr usando un launcher de Android. El único cambio que vas a ver es el logo de WhatsApp con una carpincha (o capibara) en tu pantalla de inicio, nada más.

6 pasos para activar el modo Carpincho en WhatsApp

Descargá Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones de Android e instalalo en tu teléfono. Establecé Nova Launcher como lanzador predeterminado: esto permite modificar iconos e interfaz. Buscá o generá una imagen de carpincho en formato PNG con fondo transparente. Puede ser una ilustración creada con IA o descargada. Volvé a la pantalla de inicio, mantené presionado el ícono de WhatsApp por unos segundos y seleccioná “Editar”. Tocá el ícono del logo, elegí “Apps” o “Fotos”, seleccioná la imagen del carpincho descargada, ajustá el tamaño si hace falta y tocá “Listo”. Si querés volver al ícono original, simplemente desinstalá Nova Launcher: todos los cambios visuales desaparecerán y WhatsApp recuperará su icono estándar.

Lo que este modo no hace (y los riesgos que tiene)

Este modo no modifica en nada cómo funciona WhatsApp: ni cambia tus conversaciones, ni accesos, ni mensajes. Es solo una personalización estética del acceso rápido. Pero sí tiene sus riesgos:

Al usar un launcher de terceros, estás concediendo permisos especiales para modificar la interfaz.

Puede afectar la fluidez de tu dispositivo si el launcher no está bien optimizado.

Si desinstalás el launcher, todos los cambios se revierten automáticamente, lo que puede sorprender si no sabías que dependía de esa app.

El modo Carpincho es una forma divertida de personalizar WhatsApp con un toque viral y simpático, sin complicaciones técnicas. Si te gusta la estética y querés diferenciar tu pantalla de inicio, podés probarlo hoy mismo.