Live Photos: así es la nueva función de WhatsApp

Las Live Photos o fotos en movimiento son imágenes que capturan un instante, el momento justo antes y después de disparar la cámara. Esto crea una breve animación -con sonido incluido- que revive parte de la escena original, no solo un frame estático. En dispositivos Android, esta función se conoce en algunos casos como “Motion Photos”.

Con la más reciente actualización de WhatsApp, se habilitó el soporte para estas imágenes dinámicas, de modo que pueden enviarse y visualizarse tal como fueron capturadas, con su pequeño clip animado completo con audio.

Cómo usarlas paso a paso

Para enviar Live Photos desde WhatsApp en iPhone (y su variante en Android):

Abrí la aplicación de cámara nativa de tu dispositivo y activá la función Live (o Motion, según el fabricante). Tomá la foto con el modo Live habilitado. En WhatsApp, ingresá al chat donde querés enviar la imagen. Tocá el icono para adjuntar fotos. Desde tu galería aparecerá la imagen con distintivo “Live”. Antes de enviarla, seleccioná la opción que permita conservar el movimiento (o icono “Live”). En el chat, al abrir la foto en pantalla completa, verás que reacciona con movimiento. Podés mantener pulsado sobre ella para reproducirla o activarla.

El receptor verá la imagen animada si su dispositivo y versión de WhatsApp son compatibles.

Compatibilidad, ventajas y precauciones

En iOS : funcionará con modelos que ya soportan Live Photos mediante su cámara nativa.

En Android : solo en dispositivos que tienen “Motion Photos” o funciones similares.

Necesitás tener la aplicación WhatsApp actualizada con la última versión disponible.

Ventaja : más expresividad, recuerdos con contexto, animaciones sutiles.

Precaución: esas imágenes graban sonido breve, por lo que puede escucharse algo inesperado. Tenelo presente al capturar la escena.

Con esta nueva funcionalidad, WhatsApp avanza hacia una comunicación más dinámica: no solo mandás una foto, mandás un fragmento de vida que incluye movimiento y sonido. Si ya tenés un iPhone o Android compatible, probalo y compartí momentos con más sentimiento con tus amigos y familia.