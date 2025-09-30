Con este truco podrás leer los mensajes borrados en WhatsApp

Aunque la opción de borrar mensajes en WhatsApp es útil para quienes envían algo por error, también puede generar curiosidad o dudas en quienes reciben la notificación de “Este mensaje fue eliminado”. Por suerte, existen métodos para poder ver el contenido original de esos mensajes eliminados, aprovechando funciones del propio sistema Android o usando aplicaciones especiales.

¿Cómo funcionan estos métodos?

El truco más común para leer mensajes borrados es aprovechar el historial de notificaciones de Android. Algunas aplicaciones, como WAMR, pueden registrar cada notificación que llega a tu teléfono, incluyendo mensajes de WhatsApp antes de que sean eliminados. Si la notificación fue recibida y procesada antes de que el remitente la borrara, la app guarda el texto y te permite consultarlo luego.

Otra opción es acceder al historial de notificaciones del sistema. En algunos dispositivos Android, desde los ajustes podés activar esta función y ver un registro detallado de las notificaciones recientes, donde podría figurar el mensaje borrado.

Limitaciones y precauciones

Este truco solo funciona en Android , no en iOS.

Es necesario tener las notificaciones activas para WhatsApp.

Si el chat está silenciado o las notificaciones deshabilitadas, no habrá nada que recuperar.

Las aplicaciones que guardan notificaciones piden permisos avanzados, por lo que es fundamental usar opciones confiables para proteger tu privacidad.

No podrás recuperar mensajes eliminados antes de instalar la app o activar el historial.

Si bien no es infalible, este método puede sacarte de la duda en muchas ocasiones y ayudarte a ver mensajes que fueron eliminados antes de que pudieras leerlos. Eso sí: usá estas herramientas con responsabilidad y respetá siempre la privacidad de tus contactos.