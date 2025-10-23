Estos son los celulares en los que ya no funcionará WhatsApp: la lista completa

Hay equipos que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por WhatsApp.

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una larga lista de celulares Android y iPhone que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la app de mensajería, propiedad de Meta. La medida afectará principalmente a modelos antiguos, que no pueden ejecutar las últimas funciones ni recibir actualizaciones del sistema.

Según confirmó la compañía, el objetivo de este cambio es mantener la seguridad, privacidad y estabilidad del servicio, algo que solo es posible si los dispositivos cuentan con versiones recientes de Android o iOS. En los teléfonos más viejos, el sistema deja de recibir parches de seguridad, lo que los vuelve vulnerables a fallas y ataques externos.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

El fin del soporte se debe a la evolución tecnológica y al aumento de las exigencias de cifrado y protección de datos. Los celulares con más de una década de antigüedad, o que ya no reciben actualizaciones oficiales, quedan fuera de los estándares actuales.

Los usuarios comenzarán a notar fallas progresivas —como errores al enviar mensajes, lentitud o cierres inesperados— hasta que finalmente la app deje de funcionar por completo.

Modelos en los que WhatsApp dejará de funcionar

Desde el 31 de octubre, la app no será compatible con Android 5.0 o anteriores, ni con iPhone con iOS 15.1 o previos. Si el equipo puede actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo, el usuario podrá seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes.

WhatsApp recomienda verificar la versión del sistema operativo e instalar cualquier actualización disponible. Si el equipo no permite actualizar, la única alternativa es migrar la cuenta a un teléfono más nuevo. Antes de hacerlo, es fundamental crear una copia de seguridad de los chats y archivos en Google Drive o iCloud, según el sistema operativo. De esta manera, podrás conservar tus conversaciones y seguir utilizando una de las apps de mensajería más populares del mundo sin interrupciones.

Según la empresa, el objetivo de este cambio es mantener la seguridad, privacidad y estabilidad del servicio.

Modelos Android afectados

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5

Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5 Motorola: Moto G (1.ª gen), Moto E (2014)

Moto G (1.ª gen), Moto E (2014) LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3 Sony: Xperia Z, SP, T, V, Z2

Xperia Z, SP, T, V, Z2 Otros: Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8

Modelos de iPhone afectados