Así podés leer mensajes de WhatsApp sin activar el doble tilde azul

Con el modo avión, el mensaje se puede leer sin que aparezcan los checks azules que marcan que fue visto.

WhatsApp es la app de mensajería más usada del mundo, pero todavía guarda funciones “ocultas” que pueden mejorar la privacidad de cualquier usuario. Una de las más útiles es la posibilidad de leer mensajes sin que el remitente lo note, algo ideal para quienes quieren tomarse un tiempo antes de responder. Si bien existe la opción oficial de desactivar el doble tilde azul, hay un método alternativo que funciona en cualquier celular —Android o iPhone— y no requiere tocar la configuración.

Este truco aprovecha una herramienta integrada en todos los smartphones y permite leer mensajes sin activar las confirmaciones de lectura: el modo avión. Al activarlo, el teléfono corta todas sus conexiones —Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS—, lo que impide que WhatsApp registre la apertura del chat. Así, el mensaje se puede leer sin que aparezcan los checks azules que marcan que fue visto.

Cómo es el truco para leer mensajes sin ser visto

El modo avión nació para evitar interferencias en los sistemas de comunicación de los aviones, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta muy práctica para gestionar la privacidad. Al activarlo, el teléfono queda desconectado de todas las redes, aunque las funciones internas —como abrir archivos, fotos o música almacenada— siguen operativas.

Esa desconexión temporal es lo que impide que WhatsApp sincronice la actividad del usuario con sus servidores. La técnica es muy simple: cuando llega un mensaje, solo hay que activar el modo avión antes de abrir WhatsApp. Con el dispositivo desconectado, se puede entrar al chat y leer tranquilamente. Al salir de la app, basta con desactivar el modo avión y volver a la conexión habitual. Como la lectura ocurrió sin internet, el sistema no puede registrar la acción y mantiene las dos tildes grises, que indican entrega pero no lectura.

Este método no solo sirve para textos: también funciona con audios. Incluso permite escribir una respuesta sin mostrar el estado “escribiendo” ni aparecer “en línea”, reforzando todavía más la privacidad del usuario.

También se pueden ocultar de forma permanente las confirmaciones de lectura.

El método oficial: desactivar el doble tilde azul en WhatsApp

Además del truco del modo avión, WhatsApp ofrece una opción dentro de su configuración para ocultar de forma permanente las confirmaciones de lectura. El proceso es sencillo:

Abrir WhatsApp. Entrar al menú Ajustes. Seleccionar Cuenta. Ir a Privacidad. Desactivar Confirmaciones de lectura.

Al hacerlo, los mensajes enviados y recibidos mostrarán solo las dos tildes grises. Eso sí: esta función es recíproca, por lo que tampoco podrás ver si la otra persona leyó tus mensajes.