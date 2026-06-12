Videollamadas en el auto: el rotundo cambio de Android Auto que viene con una fuerte advertencia

La novedad permite unirse a reuniones y realizar llamadas desde la pantalla del auto.

Google sigue ampliando las funciones de Android Auto y ahora comenzó a desplegar la integración de Google Meet en el sistema para vehículos. La novedad permite unirse a reuniones y realizar llamadas desde la pantalla del auto, aunque con una restricción importante: las videollamadas no muestran imagen y funcionan únicamente con audio para priorizar la seguridad al volante.

La incorporación llega pocas semanas después de que la misma función debutara en Apple CarPlay y forma parte de la estrategia de Google para convertir a Android Auto en una plataforma cada vez más completa. La herramienta ya está disponible para algunos usuarios y el despliegue se realizará de manera gradual durante las próximas semanas.

Cómo funcionan las videollamadas en Android Auto

Aunque Google Meet aparece como una nueva aplicación dentro de Android Auto, su funcionamiento fue adaptado específicamente para evitar distracciones mientras se maneja. En lugar de transmitir video, las reuniones se desarrollan exclusivamente mediante audio.

La interfaz ofrece dos apartados principales. Por un lado, una sección con las reuniones programadas, que permite acceder rápidamente a los eventos del calendario. Por otro, un historial con los contactos recientes para iniciar llamadas con un solo toque.

Durante la conversación, la pantalla únicamente muestra controles básicos, como silenciar o activar el micrófono y finalizar la llamada. No es posible ver a los participantes, compartir contenido ni acceder a otras funciones avanzadas que sí están disponibles en la versión para celulares o computadoras.

La herramienta ya está disponible para algunos usuarios, pero tiene varias limitaciones.

La limitación más importante de Google Meet en el auto

La principal restricción de esta nueva función es que el video permanece deshabilitado en todo momento. Google tomó esta decisión para minimizar las distracciones y mantener el foco del conductor en el camino.

Además, quienes utilicen cuentas laborales encontrarán otra limitación: por el momento no existe compatibilidad completa con los perfiles de trabajo. Esto significa que desde Android Auto no se puede consultar el historial de reuniones laborales ni visualizar la agenda asociada a ese perfil, aunque sí es posible continuar una llamada iniciada previamente desde el teléfono.

Si durante una reunión se necesita utilizar funciones más avanzadas, como ver una presentación o interactuar con los participantes, Google recomienda detener el vehículo y continuar la videollamada directamente desde el smartphone. De esta manera, Android Auto mantiene un enfoque centrado en la seguridad sin dejar de ofrecer una alternativa para quienes necesitan mantenerse comunicados durante un viaje.