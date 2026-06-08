El truco de WhatsApp para enviar una ubicación diferente o cercana sin que la otra persona se dé cuenta

Fuente: Xataxa Android.

WhatsApp permite enviar una ubicación diferente a la real sin aplicaciones externas: basta con buscar manualmente cualquier dirección en el buscador del mapa antes de pulsar enviar. La situación más común donde esto resulta útil es cuando alguien necesita confirmar que llegó a un lugar general sin revelar la dirección exacta, coordinar un punto de encuentro sin exponer desde dónde viene, o simplemente mantener privacidad frente a contactos que piden la ubicación con demasiada frecuencia.

Método 1: enviar una ubicación cercana (iOS y Android)

Este método es el más rápido y no levanta sospechas porque los resultados muestran lugares reales cercanos a vos.

Abrí el chat donde querés enviar la ubicación. En Android: tocá el ícono del clip → Ubicación. En iPhone: tocá el "+" → Ubicación. En la pantalla del mapa verás tu ubicación actual y una lista de lugares cercanos —bares, plazas, tiendas— en la parte inferior. Solo tenés que pulsar sobre la ubicación cercana que quieras y la enviarás. El destinatario recibe la ubicación del lugar elegido, no la tuya real.

Método 2: enviar cualquier ubicación del mundo

Este método permite enviar una ubicación completamente diferente, sin ningún límite geográfico.

Seguí los mismos primeros pasos que el método 1 para abrir el mapa. En lugar de elegir de la lista de cercanos, tocá el buscador en la parte superior del mapa. Escribí la ubicación que quieras en el buscador, sea cercana o no. Los resultados aparecerán con opciones para seleccionar. Podés escribir el nombre de una calle, un barrio, una ciudad o un punto de referencia de cualquier parte del planeta. Seleccioná el resultado que querés enviar y confirmá. El destinatario recibe esa ubicación sin indicación de que no es tu posición real.

El método exclusivo de Android: Fake GPS

Android tiene una opción más avanzada que permite falsificar tu GPS a nivel de sistema, de modo que no solo WhatsApp, sino todas las apps crean que estás en otra parte. Android incluye la opción de activar una app de ubicación falsa dentro de sus opciones de desarrollador. Para hacerlo, hay que activar las opciones de desarrollador (tocar 7 veces en "Número de compilación" en Ajustes → Acerca del teléfono), luego ir a Opciones de desarrollador → App de ubicación simulada, e instalar una app como "Fake GPS" desde la Play Store.

Una vez configurada, esta app puede enviar tu ubicación simulada incluso en la modalidad de compartir ubicación en tiempo real, algo que los métodos anteriores no permiten.

Un detalle de privacidad para iPhone

En iPhone, desactivar la "ubicación exacta" es el paso previo recomendado. Hay que ir a Configuración → WhatsApp → Ubicación y quitar la opción de "Ubicación exacta". Así, si por error se usa el botón de compartir ubicación actual, la app solo envía una ubicación aproximada.