Cuál es el nuevo trabajo en tecnología con el que podés ganar hasta 9 mil dólares

En plena era digital, el trabajo de piloto de drones dejó de ser un hobby para transformarse en una de las profesiones tecnológicas más demandadas del momento. En Argentina y en el mundo, cada vez más empresas buscan pilotos certificados capaces de realizar vuelos precisos, recopilar datos aéreos y generar análisis visuales de alta calidad. El crecimiento del sector se explica por su versatilidad, la reducción de costos operativos y la necesidad constante de obtener información desde el aire.
Los drones ya son una herramienta indispensable en múltiples industrias: desde el cine y la seguridad, hasta la agricultura, la topografía y la construcción. Frente a esta expansión, instituciones educativas locales comenzaron a ofrecer cursos de formación y certificación oficial, una acreditación muy valorada por las compañías que incorporan esta tecnología en su día a día.
El trabajo de un piloto de drones combina conocimientos técnicos, precisión y capacidad de análisis. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la planificación de vuelo, la definición de rutas, altitudes permitidas y puntos de despegue o aterrizaje, además del control de parámetros como batería, velocidad, inclinación, estabilidad y detección de obstáculos. Pero el verdadero diferencial está en interpretar la información recolectada para entregar resultados útiles al cliente, ya sean mapas, imágenes o datos geoespaciales.
MÁS INFO
Cómo ser un piloto de drones
Para quienes buscan dedicarse profesionalmente a esta disciplina, es importante seguir una hoja de ruta clara. Los pasos más relevantes son:
-
Formación teórica y certificación oficial, incluyendo conocimientos de aerodinámica, normativa aérea, meteorología y telecomunicaciones.
-
Prácticas supervisadas para acumular horas de vuelo reales.
-
Dominio del hardware y software vinculado al manejo y análisis de drones.
-
Especialización por industria (agro, audiovisual, seguridad, etc.).
-
Cumplimiento estricto de las normas de aviación civil.
-
Creación de un portafolio profesional con trabajos y proyectos propios.
Con estas habilidades, un piloto de drones puede acceder a empleos técnicos, consultorías o emprendimientos basados en servicios aéreos. Lejos de ser una moda pasajera, esta profesión se perfila como una de las más prometedoras del mercado laboral tecnológico en los próximos años.