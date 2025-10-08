Alemania permitirá a la policía derribar drones

FOTO DE ARCHIVO. Un cartel muestra la prohibición de drones en el exterior del aeropuerto de Múnich, Alemania

, 8 oct (Reuters) -Alemania otorgará a la policía la potestad de derribar drones ilegales como los que han perturbado los aeropuertos de toda Europa y que algunos líderes europeos han atribuido a una guerra híbrida librada por Rusia.

La nueva ley, acordada por el Consejo de Ministros el miércoles y pendiente de aprobación parlamentaria, autoriza explícitamente a la policía a derribar drones que violen el espacio aéreo alemán, incluso en caso de amenaza o daño graves.

Otras técnicas disponibles para derribar drones incluyen el uso de láseres o la interferencia de señales para cortar los enlaces de control y navegación.

La nueva ley llega después de que el pasado viernes decenas de vuelos fueran desviados o cancelados en el aeropuerto de Múnich, el segundo de Alemania, dejando en tierra a más de 10.000 pasajeros, tras el avistamiento de drones ilegales.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que suponía que Rusia estaba detrás de muchos de los drones que sobrevolaron Alemania el pasado fin de semana, pero ninguno iba armado y se trataba más bien de vuelos de reconocimiento.

Los dirigentes de la UE consideran a Rusia una grave amenaza para la seguridad del continente tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022 y por apoyar a Kiev.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el mes pasado crear lo que describió como un muro de drones —una red de sensores y armas para detectar, rastrear y neutralizar aviones no tripulados intrusos— para proteger el flanco oriental de Europa.

No obstante, hay quien afirma que los drones implicados en los últimos incidentes también podrían haber sido lanzados desde dentro de la UE.

Con la nueva ley, Alemania se suma a los países europeos que han otorgado recientemente a las fuerzas de seguridad poderes para derribar drones que violen su espacio aéreo, entre ellos Reino Unido, Francia, Lituania y Rumanía.

En ella se establece que para evitar los peligros que plantean los drones en tierra, aire o agua, la policía "podrá emplear los medios técnicos adecuados contra el sistema, su unidad de control o su enlace de control, si evitar el peligro con otras medidas resultara inútil o se viera considerablemente obstaculizado".

Alemania registró 172 interrupciones del tráfico aéreo relacionadas con drones entre enero y finales de septiembre de 2025, frente a las 129 del mismo periodo del año pasado y las 121 de 2023, según datos de Deutsche Flugsicherung.

Los simulacros militares alemanes del mes pasado en la ciudad portuaria de Hamburgo, al norte del país, incluyeron una demostración de cómo neutralizar un dron intruso.

Como una araña, un dron militar de gran tamaño disparó una red contra otro más pequeño en pleno vuelo, enredando sus hélices y obligándolo a caer al suelo, adonde un perro robótico corrió en busca de posibles explosivos.

Sin embargo, derribar drones podría ser inseguro en zonas urbanas densamente pobladas y los aeropuertos no cuentan necesariamente con sistemas de detección que puedan informar de inmediato de los avistamientos.

Con información de Reuters