Threads alcanzó los 500 millones de usuarios y sumó una herramienta muy esperada

Threads alcanzó un nuevo hito al superar los 500 millones de usuarios activos mensuales.

Threads alcanzó un nuevo hito al superar los 500 millones de usuarios activos mensuales y, para celebrarlo, Meta anunció una serie de funciones que apuntan a mejorar la experiencia dentro de la plataforma. Las novedades están enfocadas principalmente en las comunidades y en ofrecer un mayor control sobre el contenido que aparece en el feed de cada usuario.

La actualización incluye el lanzamiento de Your Algo, una herramienta que permite indicar de forma privada qué temas se quieren ver con mayor o menor frecuencia. Además, las comunidades dejan oficialmente la fase beta y reciben nuevas funciones para facilitar su descubrimiento y participación.

Nuevas herramientas para las comunidades de Threads

Meta aseguró que las comunidades fueron uno de los principales motores del crecimiento de Threads durante el último año. Por ese motivo, incorporó una serie de mejoras destinadas a hacerlas más visibles y dinámicas.

Entre las principales novedades se destacan:

Un Hub de Comunidades , que permite encontrarlas y cambiar entre ellas desde el menú principal.

, que permite encontrarlas y cambiar entre ellas desde el menú principal. Íconos personalizados para que cada comunidad tenga una identidad visual propia.

para que cada comunidad tenga una identidad visual propia. Un sistema de progreso , que muestra cuándo un tema está cerca de convertirse en una comunidad oficial y qué pueden hacer los usuarios para lograrlo.

, que muestra cuándo un tema está cerca de convertirse en una comunidad oficial y qué pueden hacer los usuarios para lograrlo. La ampliación del reconocimiento a los Community Champions , usuarios que se destacan por su participación.

, usuarios que se destacan por su participación. El inicio de las comunidades locales, comenzando con etiquetas en idiomas nativos para Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Las novedades están enfocadas principalmente en las comunidades y en ofrecer un mayor control sobre el contenido en el feed.

Meta también confirmó que en las próximas semanas ampliará la disponibilidad de los Live Chats, que sumarán funciones como la coorganización de conversaciones y la posibilidad de citar momentos destacados directamente en el feed.

Your Algo: más control sobre el contenido recomendado

Otra de las novedades es Your Algo, una función que complementa a Dear Algo, presentada meses atrás. Mientras que la herramienta anterior permitía expresar públicamente qué tipo de publicaciones se quería ver, la nueva opción ofrece un control completamente privado sobre las recomendaciones del algoritmo.

Los usuarios podrán indicar si desean ver más o menos contenido sobre determinados temas y elegir cuánto tiempo permanecerá activa esa preferencia: uno, tres o siete días. Además, tanto las solicitudes públicas como las privadas se administrarán desde un único panel.

Por el momento, Your Algo comenzará a implementarse en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Meta adelantó que continuará desarrollando nuevas funciones basadas en las sugerencias de la comunidad para seguir impulsando el crecimiento de Threads.