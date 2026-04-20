Acciones de Marvell suben tras reporte de que negocia con Google para desarrollar dos chips de IA

FOTO DE ARCHIVO: Las letras IA (Inteligencia Artificial) están colocadas sobre la placa madre de una computadora en esta ilustración

Las acciones ​de Marvell Technology subísn casi un 5% el lunes tras conocerse que Google, filial de Alphabet, está en conversaciones con el fabricante ‌de chips para desarrollar dos ‌nuevos chips destinados a ejecutar modelos de IA de forma más eficiente.

El posible acuerdo podría incluir dos chips distintos: una unidad de procesamiento de memoria para complementar la unidad de procesamiento tensorial (TPU) de Google y una nueva TPU diseñada para ejecutar modelos de IA, reportó The Information el domingo, citando a dos personas con conocimiento directo de las conversaciones.

Las grandes ​empresas tecnológicas, como ⁠Google y Meta, matriz de Facebook, están realizando importantes inversiones para reducir ‌su dependencia de los proveedores externos de chips, ampliando ⁠sus esfuerzos en el desarrollo de chips ⁠personalizados en medio de la creciente rivalidad en materia de IA en Silicon Valley.

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Google utiliza TPU para entrenar modelos de IA y para responder a ⁠las consultas de los usuarios, un proceso conocido como inferencia, ​y colabora con Broadcom para diseñar sus chips.

El reporte ‌indica que Google podría estar buscando ‌diversificarse de Broadcom en medio del aumento de la demanda de ⁠sus chips, ya que las empresas buscan alternativas a los costosos chips de Nvidia.

El laboratorio de IA Anthropic utiliza una gama de chips, incluidos los TPU diseñados por Google, para desarrollar y ejecutar su software ​de IA y ‌su chatbot Claude.

Google y Marvell no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La semana pasada, Meta amplió su acuerdo con Broadcom para producir varias generaciones de procesadores de IA personalizados. El gigante de las redes sociales pagó a ⁠Broadcom 2.300 millones de dólares el año pasado por el diseño de chips de IA y servicios relacionados.

Tanto Marvell como su rival más grande, Broadcom, ayudan a los clientes a diseñar chips, ya que la creciente adopción de herramientas de IA impulsa la demanda de procesadores especializados utilizados en centros de datos avanzados.

Las acciones de Marvell han subido alrededor de un 64% en lo ‌que va de año, tras caer aproximadamente un 23% en 2025.

El mes pasado, Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en Marvell con el fin de facilitar a los clientes el uso de los chips de IA personalizados que Marvell diseña con los equipos de red y los procesadores centrales de Nvidia.

Marvell, ‌que espera que sus ingresos se acerquen a los 15.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2028, está a punto de sumar más de 6.000 ‌millones de dólares ⁠a su valor de mercado de 122.150 millones de dólares, si las ganancias se mantienen a lo largo de la ​sesión.

Marvell cotiza a 33,35 veces las estimaciones de sus beneficios para los próximos 12 meses, frente a las 27,84 veces de Broadcom.

Con información de Reuters