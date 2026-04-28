Taylor Swift solicita marcas para proteger su voz e imagen contra la IA

FOTO DE ARCHIVO: Taylor Swift posa en la alfombra roja durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EEUU

La ​superestrella del pop Taylor Swift ha presentado solicitudes de registro de marca para dos fragmentos de audio y una imagen suya, en lo ‌que, según un abogado especializado en ‌marcas, constituye un intento de proteger su voz y su imagen frente a los vídeos y audios ultrafalsos creados por inteligencia artificial.

Las solicitudes se presentaron ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU el viernes y en ellas figura como titular de los clips de audio y la imagen la empresa TAS Rights Management, propiedad de Swift.

Un portavoz de Swift no respondió de inmediato a una ​solicitud de comentarios el ⁠lunes, ni tampoco lo hicieron los abogados que figuraban en los documentos ‌presentados.

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En uno de los clips de audio, se oye a Swift ⁠decir: "Hola, soy Taylor Swift, y puedes escuchar ⁠mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, bajo demanda en Amazon Music Unlimited".

El segundo clip dice: "Hola, soy Taylor. Mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, sale a ⁠la venta el 3 de octubre y puedes hacer clic para guardarlo ​en preventa y así poder escucharlo en Spotify".

La imagen ‌que Swift quiere registrar como marca es ‌la de ella sobre el escenario con un traje de lentejuelas y ⁠una guitarra rosa en la mano.

La imagen y la voz de Swift se han utilizado en innumerables ultrafalsos generados por IA, desde publicidad engañosa hasta falsos apoyos políticos o imágenes explícitas.

El actor Matthew McConaughey ha obtenido la aprobación de ​solicitudes similares. En enero ‌dijo al Wall Street Journal: "queremos crear un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo de IA".

El abogado especializado en marcas registradas Josh Gerben, quien fue el primero en dar a conocer el lunes en ⁠su blog que Swift había presentado las solicitudes, escribió que "están diseñadas específicamente para proteger a Taylor de las amenazas que plantea la inteligencia artificial".

"Si bien las leyes vigentes sobre el 'derecho de publicidad' ofrecen cierta protección contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa, las solicitudes de registro de marcas pueden proporcionar una capa adicional de protección", escribió Gerben.

Gerben añadió que registrar la voz hablada de una celebridad ‌es un nuevo uso del registro de marcas que aún no se ha puesto a prueba en los tribunales.

"Históricamente, los cantantes se basaban en la ley de derechos de autor para proteger su música grabada", escribió Gerben. "Pero las tecnologías de IA permiten ahora a los usuarios generar contenidos totalmente nuevos que imitan la voz de ‌un artista sin copiar una grabación existente, lo que crea un vacío que las marcas registradas pueden ayudar a llenar".

Gerben dijo que la foto que Swift pretende registrar como ‌marca tiene un propósito ⁠similar.

"Al proteger un elemento visual distintivo, hasta el punto de incluir el mono que Swift suele llevar y su pose, el ​equipo de Swift podría conseguir más motivos para presentar reclamaciones contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen", escribió.

Con información de Reuters