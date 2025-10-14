SpaceX completa la undécima prueba de la Starship antes de presentar un prototipo mejorado

Un cohete Super Heavy de SpaceX que transporta la nave espacial Starship despega en su undécimo vuelo de prueba en la plataforma de lanzamiento de la compañía en Starbase, Texas, EEUU

13 oct (Reuters) -SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó el lunes su undécimo cohete Starship desde Texas y lo hizo amerizar en el océano Índico, el último vuelo antes de que la compañía comience a realizar lanzamientos de prueba de una nueva versión del cohete gigante equipado con más prestaciones para misiones a la Luna y Marte.

Starship, que incluye la etapa superior Starship apilada sobre su propulsor Super Heavy, despegó a las 18.23 horas CT (2323 GMT) desde las instalaciones Starbase de SpaceX. Tras enviar la etapa Starship al espacio, Super Heavy regresó para un aterrizaje suave en el Golfo de México 7 minutos después del despegue, probando una configuración del motor de aterrizaje antes de autodestruirse.

Su última misión, en agosto, puso fin a una racha de fallos en las pruebas a principios de año. El vuelo del lunes fue similar al anterior, desplegando de nuevo un lote de satélites Starlink simulados, volviendo a encender brevemente sus motores en el espacio y probando nuevas losetas de escudo térmico durante su ardiente regreso del espacio antes de amerizar al oeste de Australia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, dijo en la red social X que la misión era "otro gran paso hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna".

SpaceX, en futuras pruebas, espera lanzar un prototipo más avanzado de Starship adaptado con mejoras esenciales para misiones de larga duración en el espacio, dijo la compañía el lunes.

Eso incluye adaptadores de acoplamiento y otros cambios de hardware clave para el reabastecimiento orbital, un complejo proceso que implica que dos Starships se acoplen en órbita para transferir cientos de toneladas de propelente superenfriado.

El prototipo actualizado "es realmente el vehículo que podría llevar a los humanos a la Luna y a Marte", dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, en una conferencia celebrada en París el mes pasado. "Así que ese es realmente al que queremos llegar".

Shotwell dijo que esperaba que esa iteración de Starship volara a finales de año o principios del próximo. Musk, consejero delegado de SpaceX, ha dicho que espera que el año que viene se produzca una misión de reabastecimiento con dos Starships, un objetivo que la NASA en 2024 esperaba que ocurriera este año.

El reabastecimiento de combustible es uno de los muchos objetivos de prueba pendientes necesarios antes de que el cohete lleve humanos a la superficie lunar, lo que está previsto para 2027.

Con información de Reuters