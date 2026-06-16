La ilustración muestra el logotipo de Snapchat.

Por Jaspreet Singh y ​Aditya Soni

16 jun (Reuters) - Snap presentó el martes sus primeras gafas de realidad aumentada para el público ‌general a un elevado ‌precio de 2.195 dólares, promocionando el dispositivo como el futuro de la interacción de las personas con la tecnología en la era de la inteligencia artificial.

Presentadas en la Augmented World Expo de Long Beach (California), las Specs suponen una gran apuesta por parte de la pequeña empresa ​de redes sociales en ⁠una categoría de dispositivos en la que incluso Apple ‌ha tenido dificultades para conseguir un éxito con ⁠sus gafas Vision Pro.

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El lanzamiento ⁠llega en un momento crítico para Snap, cuyo negocio publicitario se ve presionado por rivales de mayor envergadura. Además, un ⁠inversor activista ha exigido que se escinda o ​se cierre la unidad Specs, que ‌consume grandes cantidades de efectivo, ‌tras una inversión de más de 3.500 millones de ⁠dólares.

La creciente preocupación por el impacto de los teléfonos inteligentes en la salud mental y los avances en IA han dado lugar a una oleada de productos ​que pretenden ‌destronar a los móviles como el dispositivo central de la vida cotidiana.

Entre los más exitosos se encuentran las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, cuyo modelo estrella solo cuenta con una pequeña pantalla ⁠para texto e indicaciones de navegación y carece de realidad aumentada completa, una tecnología que superpone contenido digital a la visión del mundo real del usuario.

Para eclipsar a sus rivales, Snap ha conseguido que las Specs sean mucho más ligeras que las Vision Pro y más capaces que las de ‌Meta, desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica y que pesan aproximadamente la mitad que las Specs.

Disponibles inicialmente en negro, las Specs se asemejan a unas gafas de sol retro de diseño robusto con monturas gruesas y no necesitan batería externa ‌ni accesorios, como un dispositivo para el control mediante gestos con las manos.

A través de sus lentes de realidad aumentada, ‌pueden superponer contenido ⁠digital sobre la visión que tiene el usuario del mundo real, proyectando indicaciones para caminar ​por las calles, obteniendo respuestas basadas en IA mientras se realiza una tarea o permitiendo reproducir contenido en streaming y abrir una pizarra virtual.

(Editado en español por Carlos Serrano)