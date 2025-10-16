Jefe de espionaje británico advierte de peligros de la IA, aunque no sería una catástrofe cinematográfica

El director general del MI5, Ken McCallum, pronuncia su discurso anual en Thames House, sede del Servicio de Seguridad del Reino Unido, en Londres, Gran Bretaña

Los sistemas de inteligencia artificial que actúan sin control humano podrían suponer algún día una amenaza para la seguridad, afirmó el jueves el jefe de la agencia de espionaje británica MI5, aunque dijo que no prevé escenarios catastróficos como los que se muestran en las películas de ciencia ficción.

Los líderes tecnológicos han advertido de los peligros de la IA descontrolada, y de que la gente debería preocuparse por un futuro "Terminator", como se ve en la serie de películas sobre un sistema de inteligencia artificial que adquiere conciencia de sí mismo e intenta acabar con la humanidad.

En su discurso anual sobre las amenazas a Reino Unido, el jefe del MI5, Ken McCallum, dijo que la IA era utilizada por los servicios de seguridad británicos para hacer su trabajo más eficaz, mientras que los terroristas la empleaban para la propaganda y el reconocimiento de objetivos, y los actores estatales para manipular las elecciones y agudizar los ciberataques.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero en 2025, al tiempo que nos enfrentamos a las amenazas actuales, también debemos tener en cuenta la próxima frontera: los posibles riesgos futuros de los sistemas de IA autónomos no humanos que pueden eludir la supervisión y el control humanos", afirmó.

"Dado el riesgo de exageración y alarmismo, elegiré mis palabras con cuidado. No estoy pronosticando escenarios de película de Hollywood (...) Pero, a medida que las capacidades de la IA siguen avanzando, es de esperar que organizaciones como el MI5 (...) estén reflexionando hoy sobre cómo debería ser la 'defensa del reino' en los próximos años", afirmó.

"Puede que la inteligencia artificial nunca nos haga daño", dijo McCallum. "Pero sería imprudente ignorar su potencial para causar daños. Estamos en ello".

Con información de Reuters