Samsung vs Google Chrome: el gigante coreano lanzó su propio buscador

Si tenés un smartphone Galaxy, la experiencia mejora notablemente.

Samsung finalmente lanzó su navegador para PC y se mete de lleno en un terreno dominado por Google Chrome. El nuevo Samsung Browser ya se puede instalar gratis en computadoras con Windows 10 y Windows 11, y apunta directamente a quienes buscan una experiencia más integrada entre el celular y la PC, especialmente si usan dispositivos Galaxy.

Aunque a simple vista parece “un navegador más”, lo cierto es que Samsung viene probándolo hace meses y ahora lo presenta como una alternativa real, con foco en rendimiento, diseño limpio y funciones inteligentes. La clave está en su ecosistema: si tenés un smartphone Galaxy, la experiencia mejora notablemente.

Cómo es el Samsung Browser

Samsung Browser mantiene la esencia que lo hizo popular en celulares: es rápido, liviano y fácil de usar. Su interfaz se diferencia levemente de Chrome, pero sigue siendo intuitiva, con un diseño moderno y elementos heredados del entorno móvil que lo hacen más amigable.

Entre sus funciones destacadas aparece la integración de inteligencia artificial gracias a Perplexity AI, que permite hacer consultas rápidas, resumir contenido de pestañas o ampliar información mientras navegás. Además, incluye herramientas propias como calendario, traducción de páginas completas y acceso a servicios del ecosistema Samsung.

El punto más fuerte del navegador es su integración con los dispositivos Galaxy. Al iniciar sesión en tu cuenta de Samsung en ambos equipos, todo se sincroniza automáticamente: historial, marcadores y hasta las pestañas abiertas.

Esto significa que podés empezar a navegar en el celular y continuar en la PC sin esfuerzo. Incluso, el sistema detecta lo que estabas viendo y te sugiere retomar esa página al instante.

También se suma Samsung Pass, que permite autocompletar contraseñas y realizar pagos desde la computadora sin ingresar datos manualmente. A esto se agrega la compatibilidad con Samsung Notes, ideal para crear y sincronizar notas entre dispositivos en segundos.

El nuevo Samsung Browser ya se puede instalar gratis en computadoras.

Una alternativa real a Chrome

Con este lanzamiento, Samsung busca reducir la dependencia de Chrome y ofrecer una opción sólida dentro de Windows. No solo cumple en rendimiento, sino que suma un diferencial claro: la continuidad entre dispositivos.

Para usuarios del ecosistema Galaxy, Samsung Browser puede convertirse en el navegador principal sin problemas. Para el resto, sigue siendo una opción interesante para probar algo distinto, con funciones de IA y un enfoque cada vez más centrado en la productividad.