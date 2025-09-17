Furor por la nueva línea con IA de heladeras y lavarropas de Samsung

La apuesta de Samsung por la inteligencia artificial llega ahora a la cocina y el lavadero, con una nueva generación de heladeras y lavarropas que prometen facilitar tareas cotidianas, optimizar recursos y ofrecer una experiencia más personalizada.

Heladeras Bespoke AI: conectividad, diseño y eficiencia

La nueva línea de heladeras Bespoke AI ofrece tres capacidades para adaptarse a distintos hogares: 384L, 407L y 457L. Incorporan freezer superior, sistema No Frost para mantener los alimentos frescos por más tiempo y un compresor Digital Inverter con 20 años de garantía, que asegura bajo consumo energético y funcionamiento silencioso.

Gracias a la conectividad Wi-Fi, los usuarios pueden controlar y monitorear la heladera desde cualquier lugar mediante la app SmartThings. Esto permite recibir alertas, regular la temperatura, activar modos especiales o gestionar funciones inteligentes con solo un par de toques en el celular.

Lavarropas Bespoke AI: inteligencia y rendimiento

El nuevo lavarropas de carga superior Bespoke AI (11 kg) suma las ventajas del motor Digital Inverter -también con 20 años de garantía- y lleva la eficiencia a otro nivel con funciones de IA que ajustan cada ciclo de lavado según el tipo de ropa, carga y suciedad detectada. Así, se logra un lavado más preciso, ahorro de agua y energía, y mejor cuidado de las prendas.

La integración con la app SmartThings permite iniciar, pausar o programar lavados a distancia, recibir recomendaciones y alertas, e incluso programar rutinas automáticas, todo desde el celular.

Una nueva era para el hogar conectado

Con esta apuesta, Samsung refuerza su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la experiencia personalizada en el hogar argentino. Tanto las heladeras como el lavarropas Bespoke AI ofrecen diseño moderno, colores personalizables y la última tecnología para transformar tu rutina diaria.