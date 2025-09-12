Libres de cadmio: así son los nuevos televisores de Samsung

El cadmio es un material tóxico usado en la fabricación de algunos paneles de TV, especialmente en modelos con tecnología de puntos cuánticos. Aunque ayuda a lograr ciertos colores, genera residuos peligrosos y es difícil de reciclar.

Al eliminarlo, Samsung da un paso clave en el cuidado del medioambiente y la salud de los usuarios, posicionándose como líder en responsabilidad ecológica en la industria electrónica.

Máxima calidad de imagen y color

A pesar de dejar de usar cadmio, los televisores QLED de Samsung siguen brindando una experiencia visual de primer nivel. Destacan por su volumen de color del 100 %, lo que significa que mantienen la intensidad y pureza del color sin importar el brillo. Esto se traduce en imágenes realistas, con negros profundos, blancos puros y todos los matices en películas, series o deportes.

Incluso los modelos 4K y 8K ofrecen brillo optimizado y detalles superiores, permitiendo disfrutar de contenido en cualquier ambiente, desde una sala iluminada hasta un cine en casa.

Inteligencia artificial y eficiencia energética

Samsung suma un diferencial clave: sus TVs integran inteligencia artificial capaz de analizar la escena y ajustar la imagen y el sonido automáticamente. Así, el usuario no tiene que intervenir para conseguir el mejor resultado, ya que la TV adapta el brillo, el contraste y hasta el audio según lo que se está viendo.

Los modelos QLED también incorporan modos adaptativos, como el Modo Juego, Modo Cine o Modo Eco, que ajustan automáticamente el televisor para maximizar la experiencia y reducir el consumo de energía.

Esto es especialmente importante en un contexto donde la eficiencia energética es prioridad: los nuevos televisores de Samsung consumen menos electricidad incluso en sus versiones 4K y 8K, ayudando a ahorrar en la factura y cuidar el planeta.

Un diferencial frente a la competencia

Mientras muchas marcas aún utilizan cadmio en sus procesos, Samsung demuestra que es posible alcanzar la excelencia visual y cuidar el ambiente al mismo tiempo. Los consumidores acceden a una tecnología avanzada, con más funciones inteligentes, colores intensos y menor huella ambiental.

Samsung renueva el estándar en innovación ecológica y tecnología de punta con sus televisores QLED sin cadmio, una propuesta pensada para quienes buscan calidad, diseño y una decisión de compra más responsable.