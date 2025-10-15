Día de la Madre en Samsung: 40% de descuento y cuotas sin interés

Samsung Argentina lanzó una nueva campaña de descuentos por el Día de la Madre, disponible hasta el 19 de octubre. La promoción incluye smartphones, relojes, auriculares, notebooks, heladeras, monitores, TVs y lavarropas, con cuotas sin interés y beneficios bancarios especiales.
Entre los productos destacados se encuentran los últimos lanzamientos de la marca, como el Galaxy S25 FE, los plegables Z Fold7 y Z Flip7 FE, y la Serie Galaxy S25, además de descuentos en la línea Galaxy A, Galaxy Book3 y combos de TV con barras de sonido.
Uno por uno, todos los descuentos según el dispositivo
Celulares
Hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos:
-
Galaxy S25 FE (256GB) – 12% off: $1.619.999
-
Galaxy Z Fold7 (512GB) – 10% off: $3.599.999
-
Galaxy Z Flip7 FE (256GB) – 10% off: $1.799.999
-
Galaxy S25 Ultra (512GB) – 10% off: $3.329.999
-
Galaxy S25+ (512GB) – 10% off: $2.699.999
-
Galaxy S25 (512GB) – 10% off: $2.499.999
-
Galaxy A56 (256GB) – 20% off: $959.999
-
Galaxy A36 (256GB) – 20% off: $799.999
-
Galaxy A15 (128GB) – 20% off: $349.999
-
Galaxy A06 (128GB) – 20% off: $269.999
-
Galaxy A06 (64GB) – 20% off: $231.999
Notebooks y Tablets
-
Galaxy Book3 i7 – 40% off: $1.299.999
-
Galaxy Book3 i5 – 47% off: $999.999
-
Tab S6 Lite – 25% off: $599.999
-
Tab A9+ – 23% off: $489.999
-
Tab A9 – 40% off: $259.999
Accesorios
-
Galaxy Watch8 (40mm) – 30% off: $479.999
-
Galaxy Buds3 Pro – 25% off: $459.999
-
Galaxy Buds3 FE – 26% off: $269.999
TVs y Combos
-
Neo QLED QN900F 8K (85") – $14.999.999
-
OLED S95F 4K (77") + Barra Ultra Slim S801D – $9.999.999
-
Crystal UHD DU7000 4K (55") + Barra B555 – $1.099.999
-
OLED S90D 4K (65") – 20% off: $3.599.999
-
Smart TV LED 32" HD – 28% off: $259.999
Electrodomésticos
-
Lavarropas + Secarropas Inverter (combo) – $2.680.498
-
Lavarropas 9.5kg Inverter – 15% off: $1.100.749
-
Lavasecarropas 22kg Bespoke AI – 13% off: $4.799.999
-
Heladera Family Hub 685L – 13% off: $5.599.999
-
Heladera Samsung RB45 – 20% off: $1.879.999
Monitores
-
Monitor Smart M8 (32”) – 28% off: $949.999
-
Viewfinity S6 (27" QHD) – 30% off: $599.999
-
Monitor 24” FHD IPS 75Hz – 16% off: $233.999