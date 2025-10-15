Día de la Madre en Samsung: 40% de descuento y cuotas sin interés

La promoción incluye desde smartphones hasta lavarropas.

Samsung Argentina lanzó una nueva campaña de descuentos por el Día de la Madre, disponible hasta el 19 de octubre. La promoción incluye smartphones, relojes, auriculares, notebooks, heladeras, monitores, TVs y lavarropas, con cuotas sin interés y beneficios bancarios especiales.

Entre los productos destacados se encuentran los últimos lanzamientos de la marca, como el Galaxy S25 FE, los plegables Z Fold7 y Z Flip7 FE, y la Serie Galaxy S25, además de descuentos en la línea Galaxy A, Galaxy Book3 y combos de TV con barras de sonido.

Uno por uno, todos los descuentos según el dispositivo

Celulares

Hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos:

Galaxy S25 FE (256GB) – 12% off: $1.619.999

Galaxy Z Fold7 (512GB) – 10% off: $3.599.999

Galaxy Z Flip7 FE (256GB) – 10% off: $1.799.999

Galaxy S25 Ultra (512GB) – 10% off: $3.329.999

Galaxy S25+ (512GB) – 10% off: $2.699.999

Galaxy S25 (512GB) – 10% off: $2.499.999

Galaxy A56 (256GB) – 20% off: $959.999

Galaxy A36 (256GB) – 20% off: $799.999

Galaxy A15 (128GB) – 20% off: $349.999

Galaxy A06 (128GB) – 20% off: $269.999

Galaxy A06 (64GB) – 20% off: $231.999

Notebooks y Tablets

Galaxy Book3 i7 – 40% off: $1.299.999

Galaxy Book3 i5 – 47% off: $999.999

Tab S6 Lite – 25% off: $599.999

Tab A9+ – 23% off: $489.999

Tab A9 – 40% off: $259.999

Accesorios

Galaxy Watch8 (40mm) – 30% off: $479.999

Galaxy Buds3 Pro – 25% off: $459.999

Galaxy Buds3 FE – 26% off: $269.999

TVs y Combos

Neo QLED QN900F 8K (85") – $14.999.999

OLED S95F 4K (77") + Barra Ultra Slim S801D – $9.999.999

Crystal UHD DU7000 4K (55") + Barra B555 – $1.099.999

OLED S90D 4K (65") – 20% off: $3.599.999

Smart TV LED 32" HD – 28% off: $259.999

Electrodomésticos

Lavarropas + Secarropas Inverter (combo) – $2.680.498

Lavarropas 9.5kg Inverter – 15% off: $1.100.749

Lavasecarropas 22kg Bespoke AI – 13% off: $4.799.999

Heladera Family Hub 685L – 13% off: $5.599.999

Heladera Samsung RB45 – 20% off: $1.879.999

Monitores