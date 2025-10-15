EN VIVO
Samsung

Día de la Madre en Samsung: 40% de descuento y cuotas sin interés

Estas promociones están disponibles en la tienda online oficial de Samsung Argentina y en los principales retailers del país.

15 de octubre, 2025 | 19.00

Samsung Argentina lanzó una nueva campaña de descuentos por el Día de la Madre, disponible hasta el 19 de octubre. La promoción incluye smartphones, relojes, auriculares, notebooks, heladeras, monitores, TVs y lavarropas, con cuotas sin interés y beneficios bancarios especiales.

Entre los productos destacados se encuentran los últimos lanzamientos de la marca, como el Galaxy S25 FE, los plegables Z Fold7 y Z Flip7 FE, y la Serie Galaxy S25, además de descuentos en la línea Galaxy A, Galaxy Book3 y combos de TV con barras de sonido.

Uno por uno, todos los descuentos según el dispositivo

Celulares

Hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos:

  • Galaxy S25 FE (256GB) – 12% off: $1.619.999

  • Galaxy Z Fold7 (512GB) – 10% off: $3.599.999

  • Galaxy Z Flip7 FE (256GB) – 10% off: $1.799.999

  • Galaxy S25 Ultra (512GB) – 10% off: $3.329.999

  • Galaxy S25+ (512GB) – 10% off: $2.699.999

  • Galaxy S25 (512GB) – 10% off: $2.499.999

  • Galaxy A56 (256GB) – 20% off: $959.999

  • Galaxy A36 (256GB) – 20% off: $799.999

  • Galaxy A15 (128GB) – 20% off: $349.999

  • Galaxy A06 (128GB) – 20% off: $269.999

  • Galaxy A06 (64GB) – 20% off: $231.999

Notebooks y Tablets

  • Galaxy Book3 i7 – 40% off: $1.299.999

  • Galaxy Book3 i5 – 47% off: $999.999

  • Tab S6 Lite – 25% off: $599.999

  • Tab A9+ – 23% off: $489.999

  • Tab A9 – 40% off: $259.999

Accesorios

  • Galaxy Watch8 (40mm) – 30% off: $479.999

  • Galaxy Buds3 Pro – 25% off: $459.999

  • Galaxy Buds3 FE – 26% off: $269.999

Hasta 15 cuotas sin interés con Banco Santander y 9 cuotas con el resto de los bancos.

TVs y Combos

  • Neo QLED QN900F 8K (85")$14.999.999

  • OLED S95F 4K (77") + Barra Ultra Slim S801D$9.999.999

  • Crystal UHD DU7000 4K (55") + Barra B555$1.099.999

  • OLED S90D 4K (65") – 20% off: $3.599.999

  • Smart TV LED 32" HD – 28% off: $259.999

Electrodomésticos

  • Lavarropas + Secarropas Inverter (combo)$2.680.498

  • Lavarropas 9.5kg Inverter – 15% off: $1.100.749

  • Lavasecarropas 22kg Bespoke AI – 13% off: $4.799.999

  • Heladera Family Hub 685L – 13% off: $5.599.999

  • Heladera Samsung RB45 – 20% off: $1.879.999

Monitores

  • Monitor Smart M8 (32”) – 28% off: $949.999

  • Viewfinity S6 (27" QHD) – 30% off: $599.999

  • Monitor 24” FHD IPS 75Hz – 16% off: $233.999

