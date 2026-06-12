La revolución silenciosa: el inesperado método con Inteligencia Artificial para ganar tiempo libre todos los días

Samsung presentó una nueva propuesta que busca integrar esta tecnología en la vida cotidiana para facilitar el cuidado personal, el bienestar de la familia y la atención de las mascotas, con un ecosistema de dispositivos conectados que trabajan de forma coordinada.

La inteligencia artificial ya no solo está enfocada en aumentar la productividad o automatizar tareas. Samsung presentó una nueva propuesta que busca integrar esta tecnología en la vida cotidiana para facilitar el cuidado personal, el bienestar de la familia y la atención de las mascotas, con un ecosistema de dispositivos conectados que trabajan de forma coordinada.

Bajo el concepto "AI Living", la compañía plantea un escenario donde smartphones, relojes inteligentes, electrodomésticos y otros dispositivos intercambian información para ofrecer asistencia personalizada. El objetivo es ahorrar tiempo en las tareas diarias y brindar herramientas que permitan tomar mejores decisiones relacionadas con la salud, la seguridad y el hogar.

Cómo la IA ayuda a mejorar el bienestar diario

En el plano personal, Samsung destaca funciones que analizan datos de salud para ofrecer recomendaciones adaptadas a cada usuario. Los Galaxy Watch pueden evaluar la condición física durante una sesión de running y generar planes de entrenamiento personalizados, además de brindar orientación en tiempo real mientras se realiza la actividad.

El ecosistema también incorpora herramientas para mejorar el descanso. A través del monitoreo del sueño, los dispositivos registran variables como la frecuencia cardíaca, la respiración y los movimientos nocturnos, además de factores ambientales como la temperatura, la humedad o la iluminación de la habitación. Con esa información, el sistema entrega sugerencias para optimizar la calidad del descanso e incluso puede ajustar automáticamente el aire acondicionado compatible para crear un ambiente más confortable durante la noche.

Tecnología para cuidar a la familia y las mascotas

La propuesta también incluye funciones pensadas para acompañar a familiares, especialmente adultos mayores. Mediante dispositivos conectados es posible recibir información sobre su actividad diaria, como la cantidad de pasos realizados o el consumo de energía, además de alertas cuando detecta situaciones fuera de lo habitual, como la ausencia prolongada de movimiento en el hogar.

Otra de las herramientas permite programar recordatorios sobre la toma de medicamentos, turnos médicos u otras actividades importantes. Además, algunos dispositivos con cámaras integradas pueden utilizarse para supervisar el hogar de forma remota cuando sea necesario.

En el caso de las mascotas, Samsung incorpora opciones para controlar su bienestar incluso cuando los dueños no están en casa. El ecosistema permite regular la temperatura del ambiente, reproducir contenido para mantener entretenidos a los animales y realizar un seguimiento de su ubicación mediante SmartTag colocado en el collar. A su vez, el análisis de sus rutinas diarias ayuda a detectar comportamientos inusuales que podrían indicar algún problema de salud.

Con esta estrategia, Samsung busca posicionar la inteligencia artificial como una herramienta que acompaña la vida diaria, ofreciendo experiencias más personalizadas y conectadas para el cuidado de las personas, sus familias y sus mascotas.