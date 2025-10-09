EN VIVO
Logitech presentó en Argentina sus nuevos auriculares inalámbricos para gaming

La marca líder en tecnología para gamers amplía su portafolio en el país con el lanzamiento de los Logitech G522 LIGHTSPEED, unos auriculares inalámbricos de última generación que combinan estilo, comodidad, calidad de sonido y sustentabilidad.

09 de octubre, 2025 | 15.02

Pensados para gamers exigentes y usuarios que buscan lo último en audio, los G522 LIGHTSPEED llegan con un diseño renovado, curvas modernas y materiales premium, mejorando la experiencia tanto en partidas intensas como en el día a día.

Estilo, comodidad y tecnología de punta

El nuevo modelo se inspira en el exitoso G733, pero da un salto en diseño: las curvas elegantes y acabados suaves le otorgan un look moderno. La banda de suspensión reversible, las orejeras con espuma viscoelástica y el recubrimiento textil aseguran comodidad durante horas, incluso para quienes usan gafas o piercings.

Con un peso de solo 280 gramos, estos auriculares permiten sesiones largas sin molestias, y la banda es completamente lavable para mantener el equipo impecable.

Sonido profesional y autonomía superior

La tecnología no se queda atrás: los G522 integran transductores PRO-G de última generación con audio digital de 48 kHz/24 bits, que entregan graves potentes y detalles nítidos. El micrófono de ancho de banda completo (48 kHz/16 bits) ofrece comunicaciones claras con calidad de transmisión profesional, ideal para gaming competitivo o creación de contenido.

En cuanto a autonomía, destacan con hasta 90 horas de batería (con luces apagadas) y un rango inalámbrico de hasta 30 metros, permitiendo libertad total para moverse por el espacio de juego.

Conectividad versátil y apuesta ecológica

El G522 LIGHTSPEED ofrece conectividad inalámbrica LIGHTSPEED (PC y PS5), Bluetooth (celulares y tablets) y cable USB‑C. Además, el software Logitech G HUB y la app G Mobile permiten personalizar perfiles de audio, ecualización y activar la función avanzada Blue VO!CE.

Logitech reafirma su compromiso ambiental: los G522 están hechos con 27% de plástico reciclado y embalaje certificado FSC™, alineándose con la búsqueda de productos más responsables.

Disponibilidad en Argentina

Los G522 LIGHTSPEED ya están disponibles en Argentina en los principales retailers y en la tienda oficial de Logitech. Con este lanzamiento, Logitech apuesta fuerte por el público gamer local, combinando innovación, comodidad y sustentabilidad en un solo producto.

