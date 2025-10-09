Logitech presentó en Argentina sus nuevos auriculares inalámbricos para gaming

Pensados para gamers exigentes y usuarios que buscan lo último en audio, los G522 LIGHTSPEED llegan con un diseño renovado, curvas modernas y materiales premium, mejorando la experiencia tanto en partidas intensas como en el día a día.

Estilo, comodidad y tecnología de punta

El nuevo modelo se inspira en el exitoso G733, pero da un salto en diseño: las curvas elegantes y acabados suaves le otorgan un look moderno. La banda de suspensión reversible, las orejeras con espuma viscoelástica y el recubrimiento textil aseguran comodidad durante horas, incluso para quienes usan gafas o piercings.

Con un peso de solo 280 gramos, estos auriculares permiten sesiones largas sin molestias, y la banda es completamente lavable para mantener el equipo impecable.

Sonido profesional y autonomía superior

La tecnología no se queda atrás: los G522 integran transductores PRO-G de última generación con audio digital de 48 kHz/24 bits, que entregan graves potentes y detalles nítidos. El micrófono de ancho de banda completo (48 kHz/16 bits) ofrece comunicaciones claras con calidad de transmisión profesional, ideal para gaming competitivo o creación de contenido.

En cuanto a autonomía, destacan con hasta 90 horas de batería (con luces apagadas) y un rango inalámbrico de hasta 30 metros, permitiendo libertad total para moverse por el espacio de juego.

Conectividad versátil y apuesta ecológica

El G522 LIGHTSPEED ofrece conectividad inalámbrica LIGHTSPEED (PC y PS5), Bluetooth (celulares y tablets) y cable USB‑C. Además, el software Logitech G HUB y la app G Mobile permiten personalizar perfiles de audio, ecualización y activar la función avanzada Blue VO!CE.

Logitech reafirma su compromiso ambiental: los G522 están hechos con 27% de plástico reciclado y embalaje certificado FSC™, alineándose con la búsqueda de productos más responsables.

Disponibilidad en Argentina

Los G522 LIGHTSPEED ya están disponibles en Argentina en los principales retailers y en la tienda oficial de Logitech. Con este lanzamiento, Logitech apuesta fuerte por el público gamer local, combinando innovación, comodidad y sustentabilidad en un solo producto.