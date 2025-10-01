Actions Ring y retroalimentación háptica: así es el nuevo mouse de Logitech

El MX Master 4 es la nueva apuesta de Logitech para quienes necesitan precisión, control y velocidad en su día a día. Este mouse llega con vibraciones configurables (respuesta háptica) que aportan una experiencia táctil personalizada, ideal para quienes editan video, trabajan en diseño gráfico o realizan análisis de datos complejos. La retroalimentación permite percibir ligeras vibraciones según la tarea, ayudando a evitar errores y acelerar los flujos de trabajo.

Actions Ring: atajos inteligentes al instante

Una de las grandes novedades del MX Master 4 es Actions Ring, disponible a través del software Logi Options+. Esta función permite crear atajos personalizables para cada aplicación: por ejemplo, configurar comandos específicos para Photoshop o Excel, ahorrando hasta un 33% de tiempo y reduciendo los movimientos repetitivos del mouse en un 63%. El objetivo es que puedas acceder a tus herramientas favoritas con solo un gesto, mejorando la ergonomía y la productividad.

Pensado para el trabajo moderno y la empresa

Logitech también pensó en las empresas. El modelo MX Master 4 for Business es ideal para implementaciones masivas, ya que facilita la gestión remota de los dispositivos a través de la plataforma Logitech Sync.

Los empleados cuentan con Logi Bolt, un sistema de conexión inalámbrica segura que garantiza estabilidad, incluso en oficinas con alta densidad de equipos. Así, la productividad se mantiene siempre al máximo.

Tecnología, autonomía y sustentabilidad

El MX Master 4 combina alta tecnología con materiales responsables:

Está fabricado con un 48% de plástico reciclado posconsumo y una batería con cobalto 100% reciclado.

Su empaque de papel cuenta con certificación FSC™ y las piezas plásticas son sin pintura, facilitando el reciclaje.

Incorpora la rueda MagSpeed, capaz de desplazarse hasta mil líneas por segundo, y un sensor de 8.000 DPI que funciona sobre casi cualquier superficie, incluso vidrio.

Su autonomía es sobresaliente: con carga rápida USB-C, un minuto de carga brinda tres horas de uso y una carga completa dura hasta 70 días.

Con el MX Master 4, Logitech redefine lo que puede ofrecer un mouse profesional: más control, velocidad, personalización y conciencia ambiental. Una herramienta lista para acompañar el ritmo acelerado del trabajo moderno, pensando tanto en creativos como en empresas que priorizan tecnología sustentable.