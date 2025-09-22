Logitech G lanzó una nueva línea para gamers: auriculares, mouse y volante

La compañía apuesta por un diseño pensado para el rendimiento de alto nivel.

Logitech presentó un abanico de innovaciones que prometen transformar la experiencia de juego y simulación. Los anuncios más destacados incluyeron un nuevo volante para sim racing, un mouse ultraligero para esports y un headset diseñado especialmente para consolas, todos con un fuerte foco en rendimiento, realismo y sustentabilidad.

Entre los lanzamientos, la estrella fue el volante Logitech G RS50 junto a los pedales RS, pensados para los fanáticos del automovilismo virtual; el mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c; y los auriculares ASTRO A20 X. Tanto en los periféricos de sim racing como en los dispositivos para esports y consolas, la compañía apuesta por un diseño pensado para el rendimiento de alto nivel y el cuidado del medio ambiente.

Las novedades de Logitech G

Volante Logitech G RS50 con pedales RS

Diseñados para ofrecer un realismo, control y personalización incomparables, esta expansión de la línea modular Racing Series está hecha para superar los límites de lo posible para corredores de todos los niveles. “El RS50 no es solo hardware, es el corazón palpitante de tu configuración de simulación,” dijo Richard Neville, Gerente Senior de Producto Global de Simulación en Logitech G.

En el núcleo de la base RS50 hay un motor Direct Drive que ofrece hasta 8 Nm de torque máximo, el nivel óptimo determinado por pilotos profesionales durante nuestras investigaciones de rendimiento. Este motor se combina con la tecnología TRUEFORCE, que traduce la física del juego en fuerzas reales con una precisión sorprendente, sumergiéndote en cada detalle: desde el agarre de un neumático desgastado hasta la tensión de una curva a alta velocidad.

Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c

En el mundo del gaming competitivo la precisión es una necesidad. Cada movimiento, clic y milisegundo puede definir si ganas o perdés. Por eso este mouse fue pensando para los jugadores que prefieren uno más compacto, ya sea por su estilo de agarre (claw, fingertip o híbrido) o por el tamaño de su mano.

Con solo 51 gramos de peso, es un 10% más liviano y 5% más pequeño que el PRO X SUPERLIGHT 2, convirtiéndolo en una de las opciones más ágiles de Logitech G hasta la fecha. Esta reducción busca mejorar el control al permitir movimientos más rápidos y reducir la fatiga, ideal para sesiones intensas y prolongadas.

Ideal para los fanáticos del automovilismo virtual.

Auriculares ASTRO A20 X

Diseñado para jugadores de consola que exigen comodidad, calidad de sonido inigualable y esos toques modernos que muchos llevaban tiempo esperando. Incluye la tecnología PLAYSYNC, que permite conectarlo a dos sistemas en simultáneo, junto con drivers PRO-G de 40 mm, micrófono de calidad profesional e iluminación LIGHTSYNC RGB.

Además, su diseño ergonómico y el enfoque en materiales sustentables lo convierten en una opción ideal para largas sesiones de juego. También podés ajustar el volumen del juego y del chat directo desde los auriculares y silencia a esos amigos "intensos" con solo presionar un botón. El nuevo headset versátil de la marca apunta a convertirse en el compañero ideal para consolas y PC.