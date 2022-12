Logitech ofrece una guía de regalos para las fiestas con sus productos

Logitech lanzó una guía con sus productos más destacados, ideales para regalar en las fiestas que se avecinan.

Se acercan las fiestas y Logitech lanzó una guía de productos tecnológicos tanto para el trabajo como para el entretenimiento y el ocio, ideales para regalar en este fin de año. A continuación, las alternativas que ofrece una de las marcas líderes de periféricos. Todos los productos se pueden encontrar en la tienda e-commerce y en las tiendas oficiales de Logitech y ULTIMATE EARS en Mercado Libre.

Para los amantes de las carreras

El G923 es un simulador de manejo que permite sentir de una manera más natural y rápida las irregularidades del terreno que afecten al vehículo durante el juego. Además, el auricular PRO X headset ayuda a completar la experiencia ya que están diseñados con y para profesionales de los esports, mientras que su micrófono desmontable Blue VOICE de 6 mm sintoniza la voz del usuario en tiempo real para que suene más claro.

Para quienes disfrutan del color

El auricular G435 puede conectarse a la PC, celular y otros dispositivos mediante Bluetooth y tecnología inalámbrica LIGHTSPEED. Ofrecen un sonido nítido y potente, y posee un micrófono que reduce el ruido de fondo. El mouse inalámbrico G305 LIGHTSPEED, diseñado para un excelente rendimiento gracias a las últimas innovaciones de sensor HERO.

Por último el teclado G413 SE, diseñado y creado para ofrecer desempeño avanzado con las funciones justas. Está pensado para uso profesional por una gran capacidad de respuesta y larga duración. Este diseño incluye también iluminación a través de la superficie de las teclas haciendo que estén siempre visibles, algo especialmente importante durante sesiones de juego nocturnas.

Para los amantes del juego con mayor libertad

El G502 Lightspeed es el diseño emblemático del G502. Se combina con la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED de calidad profesional para una conectividad ultrarrápida y fiable. El teclado inalámbrico G915 TKL que incorpora tecnología LIGHTSPEED de calidad profesional, RGB LIGHT SYNC avanzada e interruptores mecánicos de bajo perfil y alto rendimiento. Creado con materiales premium, tiene un sofisticado diseño compacto, resistencia y rendimiento.

Y por último el Powerplay, un mousepad de tela con tecnología de carga inalámbrica que proporciona alimentación durante el juego y con el mouse en reposo, para posibilitar su uso ininterrumpido.

Periféricos profesionales

El set-up de la línea PRO Gamer cuenta con el PRO X Superlight, un mouse hecho por y para jugadores profesionales, con menos de 63 gramos y un rediseño minimalista que logra una reducción de peso de casi un 25%. Proporciona una conexión sólida y rápida con una velocidad de transmisión de 1 ms y sin cables. PRO X LIGHTSPEED es un auricular con sonido envolvente, con mejor reproducción de graves, claridad de audio y pistas de proximidad, con tecnología de micrófono avanzada que da la opción de elegir filtros de voz en tiempo real, reduce el ruido, añade compresión y elimina el siseo. Y el PRO KEYBOARD, un teclado con un diseño compacto e interruptores profesionales con clic perceptible, diseñado para el máximo desempeño, respuesta y durabilidad. Posee un click audible y tienen una protuberancia táctil para ofrecer respuesta.

Para los amantes de la PC y las consolas

A10 Black Twist

Lo último en auriculares de juego pensados para PC y consolas, los nuevos Astro A10, son auriculares diseñados para brindar horas de uso cómodo gracias a su diseño ergonómico, fuerza de sujeción óptima y construcción liviana de chasis duradero con una banda para la cabeza flexible. Además posee micrófono unidireccional que se voltea para silenciar y cuenta con control de volumen en línea.

Para trabajar con comodidad

El mouse M650 y el teclado K650 Silent de Logitech son perfectos para trabajar mejor y más cómodos. El mouse M650 se conecta sin cables y al instante utilizando Bluetooth además de tener batería que puede durar hasta 24 meses. Con su diseño curvo y 3 colores para escoger, el M650 tiene una forma contorneada, área suave para el pulgar y laterales de goma para mantener una posición firme. El teclado K650 tiene una duración de batería de hasta 36 meses, además de ser resistente a salpicaduras y tener teclas cómodas y discretas.

El mouse Pebble M350 tiene un diseño portable, sin cables, y también una batería de hasta 18 meses y con 3 colores para elegir. Para acompañarlo, el teclado K380 de Logitech permite conectarse en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo, con un rango de hasta 10 metros y un diseño minimalista y lleno de estilo que permite escribir sin importar el lugar.

Combo POP Blast Yellow

El teclado mecánico Pop Keys y el Pop Mouse de Logitech son un conjunto perfecto disponible en 3 colores: Blast, Daydream y Heartbreaker. Pop Keys ofrece 8 teclas de emoji intercambiables, además de ser compacto y asemejarse a una máquina de escribir al momento de teclear. Y para crear la pareja perfecta, el Pop Mouse cuenta con un botón de acceso a emojis, batería de hasta 2 años, además de ser perfecto para las nuevas generaciones por su estilo y diseño.

Para quienes necesitan explayar su productividad al máximo

El mouse MX Master 3 y el teclado MX Keys de Logitech son el conjunto perfecto para aumentar la productividad. El MX Master 3 ofrece muy alta precisión que funciona en cualquier superficie, incluso vidrio, con scroll electromagnético para pasar páginas un 90% más rápido y 7 botones configurables, además de funcionar 3 horas con una carga de apenas 1 minuto o 70 días seguidos con una carga completa y cuenta con la tecnología multidivice que pasa de un dispositivo a otro con un solo click. Para complementarlo, el teclado MX Keys está pensado para reducir el ruido y optimizar la capacidad de respuesta, con teclas cóncavas que dan mejor precisión, iluminación inteligente que detecta las manos y la versatilidad de permitir utilizar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Para aquellos que buscan productos más compactos pero igual de funcionales, el mouse MX Anywhere 3 y el teclado MX Keys Mini son una pareja muy completa. El MX Anywhere 3 cuenta con carga rápida y batería que dura hasta 70 días seguidos, 6 botones personalizados, seguimiento en prácticamente cualquier superficie y tecnología con rueda Smartwheel que permite precisión línea por línea. MX Keys Mini complementa este dúo con sus teclas retroiluminadas que se adaptan al entorno, tecla de dictado, batería que dura hasta 5 meses, carga rápida de USB tipo C y A, en un tamaño mínimo pero con máxima comodidad.

Para los entusiastas de la salud

MX Vertical

El mouse Ergonómico Vertical Lift y el mouse MX Vertical de Logitech permiten una posición más natural de las manos y brazos ya que tienen un ángulo vertical de 57°. El Mouse Ergonómico Vertical Lift permite prevenir condiciones como el túnel carpiano o la tendinitis, se conecta sin cables y también tiene una vida de batería de hasta 2 años, además de ser diseñado por Logi Ergo Lab y certificado por instituciones en Europa y los Estados Unidos. El mouse MX Vertical tiene un ángulo vertical que resulta más natural y cómodo para muchas personas, además de integrar un diseño ergonómico que reduce hasta 4 veces el movimiento de las manos.

Para quienes pasan largas horas escribiendo, el teclado ergonómico K860 de Logitech tiene un diseño pensado para una escritura más natural, además de ofrecer un 54% más de soporte para las muñecas y 25% menos flexión gracias a su reposamuñecas.

Quienes quieran mejorar cómo se ven en línea, las cámaras C920 Pro y C505 de Logitech entregan siempre una muy buena calidad. La cámara C920 Pro tiene resolución Full HD, corrección de iluminación inteligente y dos micrófonos integrados. La cámara C505 cuenta con video HD y también un micrófono integrado de largo alcance para siempre tener la mejor calidad en las videollamadas colaborativas.

Para los streamers o creadores de contenidos

Los micrófonos Snowball Ice y Yeti Nano de Blue Microphones, son perfectos, ya que ofrecen muy alta calidad de audio para cualquier tipo de transmisión, además de conectarse por medio de USB para más simplicidad y sin importar los entornos. Para los creadores que busquen la máxima calidad, el Yeti Caster de Blue y la cámara web Streamcam son ideales. El micrófono Yeti Caster ofrece calidad de sonido de la talla de un estudio de grabación, con varias opciones de ajuste de voz y conexión USB. La cámara web Streamcam, por su parte, ofrece una resolución Full HD, un video fluido, nítido y siempre optimizado para capturar las mejores reacciones y no perderse de ningún momento.

Para los amantes de la música

Los parlantes WONDERBOOM 2 de ULTIMATE EARS son portables y duraderos. WONDERBOOM 2 es resistente a caídas y al agua, tiene sonido estéreo al emparejarse con otros parlantes y tiene un modo para sonido al aire libre, así como un sonido de alta calidad y una carga de hasta 13 horas para que la música no pare.

Ultimate Ears

Y para los más entusiastas, el parlante MEGABOOM 3 ofrece un sonido súper potente, resistencia al agua y una batería de hasta 20 horas que además se puede extender más gracias a la base Power Up que carga el parlante sin necesidad de cables para que las celebraciones no tengan que parar.