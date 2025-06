Crisis, quiebra y adiós: desapareció un club de Italia en el que jugaron 14 argentinos

Desapareció un club de Italia en el que jugaron 14 argentinos en la historia.

Acaba de desaparecer un histórico club de fútbol de Italia, por el que pasaron 14 jugadores argentinos en sus casi 114 años de vida. Después de mucho tiempo en crisis, una deuda impagable, problemas financieros de todo tipo y ultimátums que de nada sirvieron, Brescia no existe más y sufre la Serie A porque se trata de una de las instituciones más emblemáticas del Calcio.

Entre los albicelestes más destacados que visitieron esta camiseta se encuentran nada menos que Sebastián Saja, Matías Almeyda y Rodrigo Palacio, quien justamente fue el último en hacerlo en el 2022 antes de su retiro como profesional. Además, hubo figuras internacionales de la talla de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Luca Toni, Pep Guardiola, Gheorghe Hagi y Marek Hamšík.

Desapareció Brescia de Italia: el paso a paso de su historia hasta la crisis

La entidad ubicada en la región de Lombardía tuvo su origen allá por el 17 de julio de 1911. Apenas dos temporadas más tarde, ya fue ascendido a Primera División por primera vez y desde 1929 jugó en la Serie A durante seis de las siete temporadas siguientes. Con vaivenes entre la elite nacional y la Serie B en reiteradas oportunidades, su peor momento deportivo lo transitó cuando bajó a la C en 1982.

Luego de algunos triunfos importantes y hasta con títulos conseguidos, desde mediados del 2020 jugaba en la segunda categoría hasta que, una vez terminada la campaña 2024-2025, Brescia fue sancionado con la quita de cuatro puntos por impagos, lo que significó el descenso del club a la Serie C al caer a la 18° posición en la tabla. Sin embargo, lo más trascendente ocurrió fuera de la cancha: con un pasivo impactante de 3.000 millones de euros, Massimo Cellino, el propietario desde 2017, se negó a pagar semejante monto porque no pudo conseguir los fondos suficientes y se procedió a buscar otros inversores. No obstante, no apareció nadie y el domingo 7 de junio de 2025 se anunció la disolución del club tras casi 114 años de historia, para dar paso a una refundación por fuera del fútbol profesional italiano.

Desapareció Brescia de Italia después de 114 años de vida.

Los argentinos que jugaron en Brescia en la historia

José Juan Compagnucci (1942-1946). Pedro Manfredini (1965-1966). Carlos Aurellio (1999-2001). Andrés Yllana (1999-2002). Raúl González (2000-2003). Sebastián Saja (2003-2004). Matías Almeyda (2004). Leandro Depetris (2005-2008). Luis Alfageme (2006-2007). Alejandro Delorte (2007). Juan Antonio (2010-2011). Federico Russo (2012-2013). Lautaro Rinaldi (2017-2018). Rodrigo Palacio (2021-2022).

¿Cuántos títulos ganó Brescia de Italia antes de su desaparición?

En la Primera División no ganó campeonatos, aunque obtuvo cuatro de la Serie B (1964-65, 1991-92, 1996-97 y 2018-19), además de dos de la Serie C (1938-39 y 1984-85).

¿Cuántos torneos internacionales jugó Brescia?

Participó en total en dos Copas Intertoto: en 2001 y 2003. En la primera de ellas llegó a la final y cayó ante PSG de Francia, mientras que en la segunda escaló hasta la tercera ronda y fue eliminado por Villarreal de España.

¿Cuál es el estadio de Brescia?

El Estadio Mario Rigamonti, con una capacidad para 27.547 personas. Aunque en la web oficial de la entidad italiana se había planteado el proyecto de un nuevo escenario, por el momento dicha ilusión quedó en la nada.