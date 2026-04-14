OpenAI presenta GPT-5.4-Cyber una semana después del anuncio de un nuevo modelo de IA de su rival

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

​OpenAI presentó el martes GPT-5.4-Cyber, una variante de su más ‌reciente modelo optimizada ‌específicamente para tareas de ciberseguridad, tras el anuncio de su rival Anthropic del modelo de inteligencia artificial de vanguardia Mythos.

Mythos, anunciado el 7 de abril, se está ​implementando como ⁠parte del "Proyecto Glasswing" de Anthropic, ‌una iniciativa controlada en la ⁠que se permite ⁠a determinadas organizaciones usar Claude Mythos Preview, aún sin lanzar, con fines ⁠de ciberseguridad defensiva.

El modelo de ​Anthropic ha detectado "miles" de ‌vulnerabilidades en sistemas operativos, ‌navegadores web y otro software.

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OpenAI, ⁠creador del popular ChatGPT, dijo que GPT-5.4-Cyber se implementará inicialmente de forma limitada entre proveedores ​de seguridad, ‌organizaciones e investigadores previamente evaluados, debido a su diseño más permisivo.

La empresa también está ampliando su programa Trusted Access ⁠for Cyber (TAC) a miles de defensores individuales verificados y a cientos de equipos que protegen software crítico, indicó en una publicación en su sitio web.

OpenAI está añadiendo nuevos niveles ‌a su programa TAC, lanzado en febrero, en el que los niveles más altos de verificación desbloquean capacidades de mayor potencia.

Los usuarios aprobados para ‌el nivel más alto tendrán acceso a GPT-5.4-Cyber, que tiene menos restricciones ‌en tareas ⁠sensibles de ciberseguridad, como la investigación y el análisis ​de vulnerabilidades.

Con información de Reuters