La ilustración muestra el logotipo de OpenAI.

OpenAI, ​la empresa creadora de ChatGPT, presentó el lunes de forma confidencial una solicitud para salir ‌a bolsa en ‌Estados Unidos, sumándose así a su rival Anthropic en la apuesta por el mercado de valores, en un momento en que los inversionistas buscan participar del auge de la inteligencia artificial.

OpenAI no reveló el volumen ni las condiciones de la oferta, y ​dijo que aún ⁠no se ha determinado un calendario. "Puede que ‌tarde un tiempo, porque hay cosas que ⁠queremos hacer y que ⁠probablemente sean más fáciles como empresa privada", señaló en un comunicado.

Reuters había informado que el gigante de la ⁠IA aspira a alcanzar una valoración de ​hasta 1 billón de dólares en ‌una salida a bolsa ‌que podría realizarse incluso en septiembre.

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Con esa valoración, ⁠OpenAI sentaría las bases para que un trío de empresas valoradas en un billón de dólares debute rápidamente, lo que se considera la ​prueba más ‌relevante del interés de los inversionistas por las acciones tecnológicas de alto crecimiento en la última década.

SpaceX, de Elon Musk, fue la primera en dar el paso, solicitando una ⁠OPI que, de completarse, se clasificaría como la mayor de la historia, con la empresa buscando una oferta de 75.000 millones de dólares y una valoración de 1,75 billones de dólares.

Las salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI marcarían un periodo de transformación para ‌el sector tecnológico y los mercados mundiales, con la IA emergiendo rápidamente como el tema de inversión que define la década.

OpenAI anunció a principios de este año que estaba recaudando 110.000 millones de dólares, ‌con una valoración de 840.000 millones de dólares, de una serie de inversionistas, entre ellos SoftBank, Amazon y ‌Nvidia.

En ese momento, ⁠también reveló que ChatGPT contaba con más de 900 millones de usuarios activos ​semanales y más de 50 millones de suscriptores particulares.

(Reportaje de Manya Saini y Pritam Biswas en Bangalore; Editado en español por Javier López de Lérida)