Cómo es el nuevo servicio técnico express de Samsung en Buenos Aires para no perderte nada

La iniciativa se enmarca en la campaña "Donde hay un fan, AI fútbol" y está dirigida exclusivamente a usuarios de modelos de TV seleccionados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La compañía garantiza asistencia técnica en AMBA dentro de las 24 horas hábiles o un TV de respaldo para sus modelos de altas pulgadas, asegurando que ningún imprevisto deje a los hinchas fuera del evento futbolístico del año.

Cómo funciona el servicio

La lógica es simple: si el televisor se rompe durante el Mundial, Samsung resuelve antes del próximo partido. El usuario con un modelo elegible y una falla en su equipo puede contactar al servicio oficial, que garantiza la visita técnica dentro de las 24 horas hábiles. Para quienes tienen televisores de altas pulgadas —los modelos más grandes del catálogo—, Samsung también ofrece un TV de respaldo mientras el equipo está siendo reparado.

El servicio opera con los estándares del canal oficial: técnicos certificados, repuestos 100% originales y garantía escrita. Samsung quiere que sus usuarios tengan la tranquilidad de elegir el servicio oficial, el cual asegura calidad garantizada, piezas originales y técnicos certificados para brindar una experiencia de excelencia.

Cómo acceder

Para activar el beneficio, los usuarios de Samsung pueden contactar a la compañía por tres canales:

App Samsung Members (instalada de fábrica en todos los Galaxy): desde ahí se puede solicitar asistencia técnica y agendar visitas.

(instalada de fábrica en todos los Galaxy): desde ahí se puede solicitar asistencia técnica y agendar visitas. Sitio web oficial: samsung.com/ar/support, donde se puede iniciar una solicitud online.

samsung.com/ar/support, donde se puede iniciar una solicitud online. Línea 0800-555-SAMS (7267): disponible todos los días de 8 a 23 horas.

El AI Football Mode Pro: el bonus para ver mejor el fútbol

Más allá del servicio técnico, Samsung también lanzó el AI Football Mode Pro para sus TVs. La función usa inteligencia artificial para optimizar automáticamente la imagen y el sonido durante los partidos: detecta la transmisión deportiva y ajusta la nitidez, realza el verde del césped, potencia el sonido de la tribuna y amplifica la vibración tras los goles. La función identifica transmisiones deportivas y no solo ajusta la imagen, haciéndola más nítida y con mayor definición de detalles, sino que también realza el sonido ambiente, como los gritos de la afición y la vibración tras los goles, todo con el apoyo de la IA.