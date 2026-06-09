Chau llamados molestos: el truco definitivo para bloquear para siempre el spam en tu celular

Fuente: LinkedIn.

El error más común es bloquear número por número después de cada llamada molesta. Es una batalla perdida: los operadores de spam tienen bases de datos con millones de números y los rotan constantemente. La estrategia correcta es bloquear por categoría, no por número individual.

En Android: activá el filtro automático de spam

La mayoría de los celulares Android tienen esta función integrada, pero desactivada por defecto.

El paso a paso:

Abrí la app Teléfono. Tocá los tres puntos (menú) → Ajustes → Números bloqueados o Configuración de llamadas. Buscá la opción "Filtrar llamadas de spam" y activala.

Esta función bloquea las llamadas que detecta como spam de manera silenciosa y las registra en el historial de llamadas. Estas llamadas no sonarán ni dejarán un mensaje de voz, de tal forma que el usuario no sabrá que las ha recibido hasta que consulte el historial.

Si querés ir más lejos, en la misma sección activá también "Bloquear números desconocidos": cualquier número que no esté en tu agenda va directo al buzón sin que suene. La contrapartida es que también bloquea llamadas legítimas de números nuevos —deliveries, turnos médicos, bancos— así que revisá el historial periódicamente.

En iPhone: silenciá todos los números desconocidos

Apple tiene su propia versión del filtro, disponible desde iOS 13.

Abrí Ajustes → Teléfono. Activá "Silenciar números desconocidos".

Esta función bloquea automáticamente llamadas de números no registrados en la agenda ni con los que se haya tenido contacto previo. Las llamadas silenciadas se redirigen al buzón de voz y quedan registradas en el historial, permitiendo al usuario revisarlas más tarde si lo desea.

iOS 26 sumó además "Filtro de llamadas", una función más avanzada que analiza la llamada con IA y pide al que llama que se identifique antes de conectar. Funciona de forma similar a la función del Samsung Galaxy S26 que cubrimos antes en El Destape: la IA atiende, pregunta quién es y te muestra la transcripción en tiempo real.

Para los mensajes de texto spam: la configuración que pocos conocen

Las apps de mensajes también tienen filtros nativos que van más allá del bloqueo individual.

En Android (app Mensajes de Google): tocá los tres puntos → Ajustes → Protección contra spam → activá "Activar protección contra spam" . Los SMS sospechosos irán a una carpeta separada automáticamente.

(app Mensajes de Google): tocá los . Los SMS sospechosos irán a una carpeta separada automáticamente. En iPhone: Ajustes → Mensajes → Activá "Filtrar remitentes desconocidos". Los SMS de números que no están en la agenda van a una subcarpeta separada.

Cuándo sí conviene instalar una app de terceros

Si las herramientas nativas no alcanzan, la app más recomendada es Hiya (gratis, iOS y Android). Algunas apps de identificación de llamadas como Hiya se integran con el sistema para identificar llamadas spam en tiempo real. Si las activás, podés reducir significativamente las molestias diarias. Hiya tiene una base de datos de más de 450 millones de números marcados como spam a nivel mundial y actualiza su base en tiempo real.