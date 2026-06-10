Modo bloqueo de ChatGPT: la función oculta de la aplicación que tenés que activar ya mismo en tu celular

Esta herramienta limita el acceso del chatbot a Internet para impedir que ataques.

OpenAI incorporó un nuevo Modo bloqueo para ChatGPT, una función de seguridad pensada para organizaciones que trabajan con información sensible y necesitan reducir al máximo el riesgo de filtraciones de datos. Esta herramienta limita el acceso del chatbot a Internet y desactiva varias funciones avanzadas para impedir que ataques basados en inyecciones de prompts puedan extraer información confidencial.

El objetivo de este modo no es mejorar la experiencia de uso, sino reforzar la protección de los datos en entornos donde la seguridad es prioritaria. Por ese motivo, su disponibilidad está enfocada en clientes corporativos y educativos, mientras que los usuarios de los planes gratuitos o individuales todavía deberán esperar para acceder a esta característica.

Qué es el Modo bloqueo de ChatGPT

El Modo bloqueo es una configuración de seguridad opcional que restringe el funcionamiento de distintas herramientas de ChatGPT. Al activarlo, el sistema deja de acceder a Internet en tiempo real y solo puede consultar contenido almacenado en caché, una medida diseñada para minimizar las posibilidades de que un atacante consiga extraer información mediante instrucciones maliciosas ocultas en páginas web o documentos.

Además de limitar la navegación, esta modalidad deshabilita funciones como la investigación avanzada, el modo Agente y el acceso a la red desde Canvas. También impide que ChatGPT descargue archivos para analizarlos, aunque los usuarios pueden seguir subiendo documentos de forma manual.

El Modo bloqueo es una configuración de seguridad opcional.

Otra de las restricciones es que las respuestas del chatbot ya no incluyen imágenes, aunque continúa siendo posible cargar archivos de imagen propios y utilizar las herramientas de generación de imágenes.

Quiénes pueden usarlo y cómo se activa

Por el momento, el Modo bloqueo está disponible para los clientes de ChatGPT Enterprise, Edu, Healthcare y Teachers. OpenAI adelantó que planea ampliar esta función a los planes Teams y de consumo en los próximos meses, aunque todavía no confirmó una fecha.

La activación no depende de cada usuario, sino de los administradores del espacio de trabajo. Son ellos quienes deben crear un rol personalizado con permisos de Modo bloqueo y asignarlo a los integrantes que necesiten trabajar bajo este nivel adicional de protección.

OpenAI aclara que esta herramienta no elimina por completo el riesgo de ataques mediante inyección de prompts, pero sí reduce de forma considerable las posibilidades de exfiltración de datos al desactivar las capacidades que podrían ser utilizadas para ese tipo de amenazas. Por eso, está orientada especialmente a empresas, instituciones educativas y organizaciones que manejan información crítica y requieren controles de seguridad más estrictos.