La china DeepSeek reduce drásticamente los precios de su nuevo modelo de IA

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de DeepSeek

​La empresa china DeepSeek está ofreciendo a los desarrolladores ‌un descuento ‌del 75% en su modelo de inteligencia artificial recientemente presentado, DeepSeek-V4-Pro, hasta el 5 de mayo.

La compañía también está reduciendo a una décima parte ​del precio ⁠original los costos por aciertos ‌en la caché ⁠de entrada en ⁠toda su línea de API —interfaz de programación de aplicaciones— de DeepSeek, dijo ⁠en una publicación en ​la red social ‌X.

El viernes, DeepSeek ‌lanzó una versión preliminar de ⁠su esperado modelo V4, que ha sido adaptado para la tecnología de chips de ​Huawei.

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V4 ‌se presenta en dos versiones: la Pro, más potente y de mayor precio, y la variante Flash, ⁠más ligera y económica.

La versión Pro supera a otros modelos de código abierto en pruebas comparativas de conocimiento general, quedando sólo por detrás de Gemini-Pro-3.1, el ‌modelo de código cerrado de Google, según DeepSeek.

Según la empresa emergente china, los modelos V4 están especialmente diseñados para tareas ‌de agentes de IA, que pueden ejecutar actividades más complejas que ‌los chatbots, ⁠pero requieren una mayor capacidad de procesamiento.

Con información de Reuters