Irak prohíbe la plataforma de juegos estadounidense Roblox por motivos de seguridad infantil

oct (Reuters) -Irak ha prohibido la plataforma estadounidense de videojuegos generados por los usuarios Roblox debido a la preocupación por los abusos a menores, según informó el Gobierno, uniéndose así a otros países en su campaña contra los mundos virtuales.
El Gobierno dijo a última hora del domingo que la prohibición estaba motivada por la preocupación de que el juego permitiera la comunicación directa entre usuarios de forma que expusiera a niños y adolescentes a intentos de explotación o ciberextorsión, y que su contenido fuera "incompatible con los valores y tradiciones sociales".
Roblox Corp, que desarrolla el sistema de creación de juegos en línea y la plataforma de contenidos generados por los usuarios, no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar la prohibición. La empresa ha declarado anteriormente que "respeta las leyes y normativas de los países en los que opera y comparte el compromiso de los legisladores locales con los niños".
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El Ministerio de Comunicaciones iraquí dijo que la prohibición nacional se basaba en un estudio exhaustivo y en un seguimiento sobre el terreno, según los cuales "el juego entraña varios riesgos para la seguridad, la sociedad y el comportamiento".
Con esta medida, Irak se suma a los países de Oriente Próximo que están endureciendo la regulación de los juegos en línea y las plataformas interactivas por motivos morales y de seguridad infantil. Turquía bloqueó el acceso a Roblox en agosto de 2024, alegando también riesgos de abuso infantil.
Con información de Reuters