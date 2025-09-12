iPhone 17: en qué países solo tendrá eSim

Apple confirmó un cambio histórico con el lanzamiento del iPhone 17: el modelo iPhone 17 Air llega sin bandeja física para tarjeta SIM y será exclusivamente compatible con eSIM en todos los países donde se comercialice. Esta decisión marca el inicio de una transición global hacia teléfonos 100% digitales en conectividad móvil, acelerando la adopción de una tecnología que hasta ahora estaba limitada a pocos mercados.

Si bien el resto de la familia —iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max— seguirá ofreciendo variantes con bandeja SIM en gran parte del mundo, Apple ya estableció una lista de territorios donde también serán solo eSIM. Entre ellos aparecen Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de otros países de Oriente Medio y territorios norteamericanos.

Qué beneficios trae un iPhone solo con eSIM

Apple asegura que la eliminación de la bandeja SIM no solo moderniza la experiencia del usuario de iPhone, sino que también libera espacio interno. En los modelos Pro, ese lugar extra se aprovechó para sumar una batería más grande, ofreciendo hasta 39 horas de reproducción de video, dos horas más que la generación anterior.

Además, la eSIM ofrece ventajas concretas:

Mayor seguridad frente a clonaciones o robos.

Activación más simple a través de un código QR o la app del operador.

Soporte para múltiples perfiles , ideal para viajes o para separar el número laboral del personal.

Mejor aprovechamiento del espacio físico del dispositivo.

Los países donde el iPhone 17 será únicamente eSIM

Apple ha confirmado que, además de Estados Unidos, se suman nuevos mercados clave. Esta es la lista oficial de países y territorios donde los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max serán exclusivamente eSIM, sin bandeja para tarjetas físicas:

Bahrein

Canadá

Guam

Japón

Kuwait

México

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos

Islas Vírgenes de EE. UU.

En tanto, en regiones como Europa, América del Sur, África y gran parte de Asia, los iPhone 17 seguirán incluyendo bandeja SIM para acompañar la adopción de forma progresiva. En mercados como China, Hong Kong y Macao, incluso habrá modelos con doble SIM física debido a la falta de soporte completo para eSIM.

Para quienes viajan seguido, Apple también destaca la compatibilidad con proveedores globales como Airalo y Holafly, que permiten activar planes internacionales sin necesidad de comprar una tarjeta local. Sin embargo, la experiencia aún depende del soporte de cada operador y en algunos países la SIM física sigue siendo la opción más práctica.