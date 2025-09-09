iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: principales características de la gama premium

Todo apunta a que la fotografía será uno de los diferenciales más fuertes de esta generación.

Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, marcando uno de los cambios más grandes en la línea de gama premium de los últimos años. Se trata de los modelos más avanzados en la historia de la compañía, destacándose especialmente por su sistema de cámaras evolucionado, un diseño renovado y un rendimiento sin precedentes para la marca.

El clásico módulo cuadrado de cámaras desaparece y llega una disposición horizontal que permite sensores más grandes y un zoom óptico de hasta 8x. A eso se suma otro reclamo histórico de los usuarios: baterías que superan los 5.000 mAh, con la promesa de una autonomía sin precedentes. Pero el salto no se limita al diseño: los nuevos modelos estrenan chip A19 Pro con 12 GB de RAM, pensado para exprimir al máximo las funciones de Apple Intelligence y las apps más exigentes.

El sistema de cámaras

La gran estrella de los modelos Pro es sin dudas el renovado sistema de cámaras. Los iPhone 17 Pro cuentan con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles cada una: la principal (Main), la ultra gran angular (Ultra Wide) y una completamente nueva telefoto. Este conjunto ofrece el equivalente a tener ocho lentes profesionales en el bolsillo.

La nueva cámara telefoto de 48MP incorpora un diseño tetraprisma de próxima generación con un sensor 56% más grande que la generación anterior, lo que mejora significativamente la nitidez en condiciones de buena iluminación y aporta más detalle en fotografías con poca luz. Los modelos Pro también incorporan la cámara frontal Center Stage, compartiendo esta innovación con el modelo base, pero con capacidades adicionales optimizadas para uso profesional.

Los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max también cuentan con un sistema de refrigeración por cámara de vapor, algo inédito en un iPhone, y una construcción en titanio con recubrimiento especial que, según la compañía, los hace 20 veces más resistentes que generaciones anteriores. Todo apunta a que la fotografía será uno de los diferenciales más fuertes de esta generación.

Otros detalles de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max

Los iPhone 17 Pro y Pro Max se convierten en los primeros smartphones en soportar ProRes RAW, Log 2 y genlock, una técnica utilizada para sincronizar video entre múltiples cámaras. Esta función es especialmente valiosa para creadores de contenido profesional y cineastas. En este sentido, los tamaños de pantallas se mantienen en 6,3 y 6,9 pulgadas, pero con paneles OLED más avanzados que alcanzan picos de 3.000 nits de brillo, compatibles con Dolby Vision, HDR y grabación en 4K.

La potencia la pone el nuevo A19 Pro, acompañado por memoria RAM de 12 GB y aceleradores neurales en cada núcleo de la GPU para ejecutar IA de manera más fluida. El iPhone 17 Pro Max crece hasta los 8,75 mm de grosor para alojar la batería de mayor tamaño y el nuevo sistema de refrigeración. Apple no reveló cifras exactas, pero confirmó que los modelos con eSIM exclusiva tendrán baterías más grandes que los que usen SIM física.