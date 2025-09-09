iPhone 17 Air: así es el nuevo celular ultradelgado de Apple

Apple sorprendió con la presentación del iPhone 17 Air, el sucesor de la línea Plus que llega con un diseño ultradelgado de apenas 5,6 mm de grosor, el más fino en la historia de la marca. Pese a la reducción extrema, la compañía asegura que se trata también de su smartphone más resistente hasta ahora, gracias a la construcción en titanio.

Este nuevo modelo no solo reemplaza definitivamente a los iPhone Plus, sino que también apunta a competir en el segmento de los móviles ultradelgados donde Samsung viene marcando presencia. Eso sí: para lograr semejante diseño, Apple debió dejar de lado algunas características clásicas, como la ranura SIM física o la segunda cámara trasera.

Características del iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air integra una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3.000 nits y marcos súper reducidos que alcanzan una relación pantalla-cuerpo del 92%. La Dynamic Island también recibió un rediseño, ocupando menos espacio que en generaciones anteriores.

En su interior corre el nuevo chip A19 Pro, acompañado de 12 GB de RAM y una GPU de 5 núcleos optimizada para mantener temperaturas bajas en un cuerpo tan delgado. Además, estrena el módem 5G C1X diseñado por Apple, compatible con WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread, aunque sin soporte para mmWave.

Los precios van desde 1.099 hasta 1.499 dólares.

El iPhone 17 Air incorpora una batería de silicio-carbono con un 20% más de densidad energética. Según Apple, ofrece una autonomía similar a la de los iPhone 13 Pro, 14 Pro y 15 Pro, con hasta 23 horas de reproducción de video. La capacidad varía entre 3.149 mAh (solo eSIM) y 3.036 mAh (con ranura SIM), aunque en la versión final el modelo se venderá únicamente con eSIM.

El apartado fotográfico se reduce a una sola cámara trasera de 48 MP f/1.6 con estabilización óptica y un sensor teleobjetivo de dos aumentos de 12 MP integrado. En el frente, la cámara para selfies es de 24 MP, ahora ubicada más a la izquierda por limitaciones de espacio.

Colores y precio del iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air llega en negro, blanco, dorado claro y azul claro. Los precios arrancan en 1.099 dólares para 256 GB y llegan hasta 1.499 dólares para 1 TB. Con el iPhone 17 Air, Apple pone al diseño por encima de todo: un smartphone que impacta por su delgadez récord, pero que también plantea concesiones en fotografía y conectividad que algunos usuarios pueden extrañar.