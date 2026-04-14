Inversores cuestionan valoración y estrategia de OpenAI ante la competencia, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer posa frente al logotipo de OpenAI en Bharat Mandapam, uno de los lugares donde se celebró la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Deli, India

La ​valoración de OpenAI, de 852.000 millones de dólares, está siendo objeto de escrutinio por parte de ‌algunos de sus propios ‌inversores, ahora que la empresa está centrando su atención en el mercado empresarial para hacer frente a la competencia de Anthropic, según informó el martes el Financial Times.

El mes pasado, OpenAI recaudó 122.000 millones de dólares en lo que probablemente se considere la ​mayor ronda de ⁠financiación de la historia de Silicon Valley. Sin ‌embargo, la empresa ha rediseñado su hoja ⁠de ruta de productos dos ⁠veces en los últimos seis meses en respuesta a las amenazas de la competencia, primero de Google y ⁠después de Anthropic.

Según esta información, algunos inversores de ​OpenAI afirmaron que los cambios podrían ‌dejarla en una posición vulnerable ‌frente a Anthropic y a un Google renacido, ⁠incluso mientras la empresa se prepara para una salida a bolsa que podría tener lugar ya este año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunos observadores del sector han pronosticado que el ​ritmo de ‌crecimiento de los ingresos de Anthropic eclipsará al de OpenAI en un par de meses.

"Tienes ChatGPT, un negocio con mil millones de usuarios que crece entre un 50% y un ⁠100% al año, ¿qué hace hablando de empresas y código?", dijo al FT uno de los primeros inversores en OpenAI. "Es una empresa profundamente desorientada".

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, dijo que la sugerencia de que los inversores no respaldan la estrategia de la empresa contradice los ‌hechos, según recogió el FT.

En una declaración enviada por correo electrónico a Reuters, un portavoz de OpenAI dijo que la ronda de financiación de 122.000 millones de dólares de la empresa "se suscribió en exceso, se completó ‌en un tiempo récord y contó con el respaldo de un amplio grupo de inversores líderes a nivel mundial, lo ‌que refleja ⁠una fuerte convicción tanto en nuestra dirección como en el impulso actual del negocio ​y el valor a largo plazo".

Con información de Reuters