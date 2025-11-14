Cómo mejorar la potencia del router de WiFi en 6 pasos

Muchos routers permiten aumentar la potencia de salida.

Cuando el Wi-Fi empieza a fallar en casa, la culpa suele ser del router que entregan las operadoras. El problema más común es que la señal no llega a todos los rincones del hogar, dejando zonas muertas donde conectar el celular, la notebook o la tele es prácticamente imposible. La buena noticia es que muchos routers permiten aumentar la potencia de salida, una opción que viene un poco escondida pero que puede mejorar la cobertura en cuestión de minutos.

Aunque los equipos de las compañías suelen traer el firmware bastante limitado para evitar configuraciones riesgosas, la mayoría incluye un “Modo experto” o “Modo avanzado”. Desde ahí es posible acceder a ajustes más profundos, entre ellos el que permite modificar la potencia de transmisión del Wi-Fi. Eso sí: algunos routers ya vienen optimizados de fábrica, así que no siempre vas a notar un cambio gigante. Pero si tu señal anda floja, vale la pena probar.

Cómo aumentar la potencia del Wi-Fi

Para mejorar la salida de la señal no hace falta instalar apps raras ni comprar accesorios. Muchos modelos incluyen un ajuste específico de “Potencia de señal”, que permite amplificar la emisión del router. El procedimiento es simple y se puede hacer desde cualquier navegador, ya sea en una PC o desde el celular.

Pasos para modificar la potencia del router

Ingresá al panel del router. Abrí tu navegador y escribí la puerta de enlace del equipo. La más común es 192.168.1.1, aunque puede variar según la operadora o el modelo.

Activá el modo avanzado. Si ves una opción como “Experto” o “Avanzado”, activala para desbloquear todos los ajustes.

Buscá la sección Wi-Fi. Suele aparecer como “Wi-Fi”, “WLAN” o “Conexión inalámbrica”.



Elegí la banda a mejorar. Si tu router emite en 2,4 GHz y 5 GHz, vas a encontrar dos apartados distintos. Podés ajustar uno o ambos, según lo que necesites.

Ubicá la opción de potencia. Puede llamarse “Potencia de señal”, “Fuerza de la señal” (en routers Xiaomi) o “Ajuste de la potencia de transmisión” (en Asus). Algunos modelos ofrecen niveles (bajo, medio, alto) y otros una barra deslizante.

Guardá los cambios. Tocá “Aplicar” o “Guardar”. Si no ves mejoras, reiniciá el router para que la configuración tome efecto.

Una vez configurado al máximo permitido, el router debería emitir con mayor fuerza y mejorar la conectividad en zonas donde antes la señal llegaba débil. Y lo mejor: evitás gastar de más en un nuevo router o en un sistema Mesh cuando, a veces, con un simple ajuste alcanza.