Si querés mejor señal de WiFi, estos son los 5 mejores lugares de tu casa para poner el router

En esta guía tomamos en cuenta los consejos especializados del sector para explicarte dónde es mejor instalar el router y qué factores evitar.

La forma en que se distribuyen las ondas WiFi dentro del hogar es clave: muros, muebles, puertas y electrodomésticos pueden reducir la señal hasta un 50% o más. Por eso, expertos recomiendan prestar atención no solo al equipo que comprás, sino también dónde lo colocás.

Los mejores lugares para ubicar el router

En altura y al centro del hogar: colocar el router en un estante alto o sobre un mueble elevado, preferiblemente en una ubicación central, permite que la señal se irradie de forma más uniforme a todas las habitaciones. Evitá esquinas o rincones alejados. Lejos de obstáculos y aparatos que interfieren: los muros gruesos, espejos, grandes muebles metálicos, microondas y routers viejos generan interferencias. También es bueno mantener cierta distancia de otros equipos inalámbricos o Bluetooth. En un espacio abierto y ventilado: el router no debe estar detrás de un mueble cerrado ni dentro de un mueble de TV. La ventilación ayuda a que no se sobrecaliente y mantenga el rendimiento. Evitá ubicarlo sobre alfombras o dentro de espacios cerrados. Cerca de las zonas de mayor uso: si utilizás más el WiFi para teletrabajo, streaming en el living o juegos en la habitación, ubicá el router más cerca de esas áreas clave, o complementá con un extensor o malla WiFi para cubrir zonas remotas. Alejado de fuentes de señal conflictiva: evitá colocar el router junto a teléfonos inalámbricos, altavoces Bluetooth,rí re microondas o cámaras de vigilancia que operan en la banda de 2.4 GHz. Si tu router es dual-band (2,4 GHz + 5 GHz), aprovechá la banda de 5 GHz para conectar dispositivos exigentes.

¿Qué más podés hacer para mejorar la señal?

Activá la banda de 5 GHz o WiFi 6/6E , si el equipo lo permite, ya que tiene menor interferencia y mejor velocidad en espacios donde se puede.

Usá un extensor de señal o sistema mesh si tenés pisos altos, terrazas o habitaciones alejadas del router.

Cambiá la altura de la antena (si el router tiene) para modificar el patrón de cobertura según tu casa.

Actualizá el firmware del router para asegurar los mejores resultados en estabilidad y seguridad.

Elegir el lugar correcto para tu router es un paso sencillo pero muy efectivo para mejorar la experiencia de conexión en casa. Con los ajustes adecuados y ubicación óptima, podés disfrutar de una señal más fuerte, menos interrupciones y mejor rendimiento en todos tus dispositivos conectados.