Programá Gemini para que recuerde tus preferencias y evitar repeticiones

Una de las mejoras más útiles de Gemini es su capacidad de personalización avanzada: podés indicarle cuáles son tus gustos, datos relevantes y condiciones que preferís evitar, para que tus interacciones sean más naturales y menos redundantes. En lugar de tener que repetir lo mismo cada vez, el sistema recordará información clave y ajustará sus respuestas en función de tu perfil.

Para lograr esto, tenés que meterte en los ajustes de Gemini, en la sección de “Información guardada” (o “Saved Info” en algunos casos). Desde allí, podés escribir en lenguaje natural lo que querés que la IA recuerde: nombres, relaciones, preferencias de estilo, temas que evitás. Gemini interpreta ese texto como si fuera parte de tu perfil y lo utiliza para personalizar sus respuestas futuras.

Cómo programar la memoria de Gemini paso a paso

Abrí la app de Gemini en tu dispositivo (Android u otro que lo soporte). Tocá tu avatar o inicial en la esquina superior derecha para acceder al menú. Elegí la opción “Información guardada”, “Saved Info” o similar. Ingresá frases simples en lenguaje natural con datos que quieras que recuerde: por ejemplo, “Mi color favorito es azul”, “No me hables de criptomonedas”, “Mi mejor amigo es Julián”. Guardá los cambios. A partir de ese momento, Gemini podrá usar esa información para adaptar sus respuestas y evitar volver sobre temas innecesarios.

Con esta configuración, Gemini puede relacionar respuestas previas con tus preferencias. Por ejemplo, si ya le diste información sobre un contacto alguien, pedirle que lo llame o haga algo se vuelve más directo, sin necesidad de detallar los datos cada vez.

Ventajas, límites y buenas prácticas

Esta personalización facilita mucho la conversación: menos repeticiones, respuestas más afinadas y un diálogo que se siente más fluido. Pero tené en cuenta algunos aspectos:

Para que Gemini use tus preferencias personalizadas, debés tener activada la opción de “ Conservar la actividad ” en tu cuenta Google.

Podés revisar, modificar o eliminar la información guardada cuando quieras desde los mismos ajustes.

No toda preferencia guardada tiene impacto inmediato, especialmente en versiones más básicas; algunas funciones avanzadas pueden estar disponibles solo en ciertas regiones o versiones premium de Gemini.

Con estos ajustes, tu experiencia con Gemini pasa de ser “genérica” a mucho más personalizada. En lugar de respuestas repetidas, tendrás interacciones acordes a tu contexto, gustos y necesidades reales. Es un pequeño cambio que puede hacer una gran diferencia en el uso diario de la IA.