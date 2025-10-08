ChatGPT reveló qué provincias argentinas usan más la IA

OpenAI presentó su primer estudio enfocado exclusivamente en la Argentina, donde analiza cómo el uso de ChatGPT está transformando la productividad y generando impacto económico en distintos sectores. Según el informe, millones de argentinos ya utilizan la herramienta cada semana, y el número de usuarios se triplicó en apenas un año.

El estudio destaca que el país se ubica entre los cinco con más suscripciones pagas de toda América Latina y también entre los de mayor crecimiento en el uso de la API de OpenAI, que permite a desarrolladores integrar funciones de inteligencia artificial en sus propias aplicaciones. Buenos Aires concentra el 46,6% de los usuarios, seguida por Córdoba (12,3%), Santa Fe (9,1%), Mendoza (4%) y Tucumán (3,2%). Además, los principales grupos etarios que usan ChatGPT en el país son los jóvenes de entre 18 y 34 años.

Cómo usan ChatGPT los argentinos

El informe detalla los principales usos que los argentinos le dan a ChatGPT, con una clara orientación hacia la productividad y el aprendizaje:

Resolución de tareas específicas (13%): se utiliza para obtener respuestas rápidas y precisas, reduciendo el tiempo de búsqueda en manuales o Internet y acelerando decisiones cotidianas.

Guías paso a paso (11%) : muchos trabajadores recurren al chat para recibir instrucciones prácticas o listas de verificación que simplifican procesos y capacitación interna.

Tutoría y enseñanza (11%): estudiantes, profesionales y pymes aprovechan la herramienta como un tutor personalizado para aprender más rápido y mejorar sus habilidades.

Otros usos, aunque menos frecuentes, también tienen un impacto económico relevante, como la generación de imágenes, la redacción y edición de textos, o la ideación creativa. En conjunto, estas actividades contribuyen directamente a mejorar la productividad laboral y personal.

Desde su lanzamiento, ChatGPT se convirtió en la tecnología de consumo más adoptada de la historia: alcanzó un millón de usuarios en apenas cinco días, superó los 100 millones en dos meses y hoy ronda los 800 millones de usuarios en todo el mundo. La Argentina, según OpenAI, se posiciona como uno de los mercados más activos y con mayor potencial de crecimiento en la región.