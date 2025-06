¿Qué limitaciones tiene Chat GPT al momento de estudiar?

Por qué no estudiar con ChatGPT

La tecnología que se encuentra vinculada con la Inteligencia Artificial avanza a grandes pasos y son muchos que la consideran al momento de estudiar o realizar determinados resúmenes sobre textos que luego van a ser evaluados. Lo aconsejable es que ChatGPT y demás aplicaciones no sean usadas en estos casos, debido a que no son tan confiables cuando ofrecen una respuesta para entender determinados temas.

Hasta hace menos de cinco años, esta tecnología se encontraba en una fase de prueba que no permitía grandes resultados. Algo que con el correr de los años comenzó a expandir sus límites de operación de gran manera, generando que sean varios los que la utilizan.

"Se cayó ChatGPT: no funciona a nivel global", expresó Mau_Albornoz, como figura su usuario de X (ex Twitter). La explicación que se desprendió desde OpenAI es que hubo un incremento en las tasas de error y latencia elevadas. "Nuestros ingenieros han identificado la causa y están trabajando lo más rápido posible para solucionar el problema", señalaron en un comunicado. Uno de los grandes problemas que se registró fue que no se obtenían respuestas o las mismas disponían de un margen elevado de error.

Lo último es clave, por lo cual no se aconseja utilizar la aplicación para realizar un resumen o estudiar de manera directa con las opciones que entrega después de una consulta. Es importante mencionar que muchas de las respuestas que se obtienen son sacadas de textos que se encuentran difundidos en la web. Algo que es considerado un peligro, ya que no todos los portales chequean los datos que presentan. También hay sitios que se dedican a publicar noticias falsas de manera exclusiva.

Una de las maneras de hacer uso de los beneficios de ChatGPT es brindarle el texto con el cual se va a trabajar y pedirle que haga un resumen solo con lo que se compartió. De esta manera, las chances de que el margen de error disminuya es considerable. No obstante, se aconseja leer antes para detectar que no haya contenidos falsos o erróneos, además de realizar las consultas con los profesionales correspondientes.

Un reciente estudio reveló por qué no hay que decirle "por favor" o "gracias" a ChatGPT

Si bien se trata de una aplicación que siempre responde ante cada palabra que sea escrita, archivo compartido o audio enviados, hay personas que antes de realizar una actividad comienzan la conversación con un "buenos días" o agradecen después de que obtuvieron lo que necesitaban. Sin embargo, el CEO de Open AI recomienda que este tipo de práctica debe ser descartada de manera inmediata.

ChatGPT hace uso de una cierta cantidad de electricidad y de agua para refrigerar a los servidores cada vez que alguien le escribe una palabra de agradecimiento o comienza su actividad con un "buenas tardes". "Decenas de millones de dólares bien gastados. Nunca se sabe", expresó Sam Altman, director de la compañía que ofrece este servicio.