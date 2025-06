Jorge Brito, presidente de River, bancó al Gobierno de Milei: "Era lo que había que hacer"

Jorge Brito bancó la gestión económica de Javier Milei: "Lo que había que hacer".

Jorge Brito, actual presidente de River Plate, apoyó la gestión económica del Gobierno de Javier Milei. El directivo del 'Millonario', que está en el último tramo de preparación para el Mundial de Clubes 2025, participó de una entrevista con Iván Schargrodsky en el programa Off the record de C+ y destacó los que, en su opinión, son los principales aciertos de la actual gestión a pesar de que puedan "no gustarle algunos estilos": "Debemos valorar a este Gobierno", sentenció.

El empresario de 45 años, quien también es el mayor accionista de Banco Macro, valoró a Milei por tomar medidas "que todos sabíamos que había que hacer" a pesar de que "ninguno se animó a asumir el costo político": "El hecho de no discutir más cosas que eran tan básicas como que 'la energía tiene que ser gratis' o 'si nos falta plata la emitimos' no es de izquierda ni de derecha: es de irresponsable", dijo. Además, bancó al actual modelo económico, que "tiene ganadores y perdedores" pero que "en el largo plazo serán más ganadores que perdedores": "Debemos valorar a este Gobierno. Critiquemos las cosas que no nos gustan, pero creo que ese primer paso que era tan importante y nadie lo había podido dar debemos valorarlo, debemos respetarlo. No debemos romperlo bajo ningún concepto", concluyó.

Los fracasos de River en este últimos ciclo de Gallardo

La Copa Libertadores 2024

Luego de haber eliminado en los playoffs a dos equipos con mucho menor presupuesto como Talleres de Córdoba y Colo-Colo de Chile, el "Millo" alcanzó las semifinales frente al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Allí claramente no dio la talla: fue aplastado por 3-0 en la ida en Belo Horizonte y en la revancha, en el Monumental, no pudo pasar del 0-0 en un estadio repleto.

La Liga Profesional 2024

Si bien River ya estaba lejos de la cima cuando el "Muñe" reemplazó a Martín Demichelis, lo cierto es que también perdió puntos insólitos en la segunda mitad del torneo, los cuales no le permitieron pelear por el título hasta las últimas fechas. De hecho, culminó en un mediocre quinto puesto, a ocho unidades del campeón Vélez.

La Supercopa Internacional 2025

Gracias al Trofeo de Campeones 2024 que había ganado con Demichelis, la "Banda" accedió a disputar la final ante Talleres de Córdoba, que fue el mejor de la tabla anual luego del "Millonario". Otra vez, el elenco de Núñez falló en un mano a mano: jugó muy mal, igualó 0-0 tras los 120 minutos y perdió por penales en marzo pasado, ante un equipo que no ganaba un título oficial desde 1999.

El Torneo Apertura 2025

Después de una buena fase de grupos y de haber goleado a Barracas Central por 3-0 en los octavos de final, en los cuartos quedó afuera de manera inesperada ante Platense como local. Empezó perdiendo el encuentro, lo igualó sobre la hora con mucha polémica y arrancó arriba en la tanda desde los doce pasos en el Monumental, pero ni así le alcanzó para acceder a las semifinales.