¿Cómo detectar qué imagen o video está hecho con IA?

Cómo detectar imágenes hechas con inteligencia artificial.

Hace unos años, la generación de contenido con Inteligencia Artificial dejaba bastante que desear y su uso había quedado relegado para determinadas acciones. El paso del tiempo provocó que las aplicaciones evolucionen de gran manera al punto que cueste identificar imágenes y videos que fueron hechos por la mano de una persona o por el procesamiento de datos de un software.

No solo se encuentran disponibles los servicios de ChatGPT o Gemini para que las personas puedan acceder a la producción de este tipo de contenido. Hay un sinfín de páginas webs y aplicaciones que ofrecen la posibilidad de materializar aquellos pensamientos que habitan en la mente pero que ante la falta de habilidad o tiempo para desempeñarse como diseñadores gráficos no pueden llevarse a cabo. Alcanza con escribir un par de palabras para que el archivo digital se comience a gestar y quede listo en menos de cinco minutos.

Cómo detectar imágenes hechas con inteligencia artificial.

"No puedo de ternura con el canguro que no dejaron subir al avión jajaja. DIOS MÍO TIENE EL BOLETO EN SU MANO-PATITA!!!! ¡¿POR QUÉ?!", expresó Unna_Chilanga, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La cara de ternura del animal generó que el video rápidamente se viralice en las redes. Sin embargo, una persona expuso un secreto que a varios les provocó un sinfín de preguntas y enorme asombro, debido a que se trata de un publicación generada de manera completa por Inteligencia Artificial.

"Acabo de leer que esto está hecho con IA, realmente es el fin de la realidad y la humanidad tal como la conocemos", agregó Stoydesbastado. Un comentario que se une a otros en donde varios expusieron que quedaron sorprendidos al no encontrar elementos que les permitieron advertir que se trataba una obra producida por una computadora. Algo que permite señalar que la evolución de la tecnología está llegando a puntos en los cuales sus producciones se pueden camuflar con clips o fotografías que son reales.

Por otro lado, un pequeño grupo de usuarios comentaron que algo de la situación no les terminaba de cerrar por un detalle más que obvio. "La única parte por la que me alegro de que esto sea IA es porque eso implica que la situación hipotética en la cual no dejaron subir al avión a ese cangurito nunca existió", afirmó un hombre. De hecho, está prohibido tener este tipo de animales como mascotas. Y los que sí pueden viajar deben hacerlo bajo una serie estrictas de normas.

¿Cómo detectar si algo fue hecho por IA?

En el caso de los textos, la presencia de Inteligencia Artificial queda evidenciada en la construcción de las oraciones y la ausencia de determinadas metáforas para realizar análisis, comparaciones o deducciones. Además, es posible apreciar que no hay un razonamiento. Mientras que la determinación de si una imagen o un video se encuentra confeccionado por una aplicación es algo más complicado que demanda sumar ciertas herramientas.