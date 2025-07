El error de Pedro Cardoso que dejó a Leonel Pernía afuera del TCR South America en El Pinar

Pernía sigue liderando el campeonato.

Este fin de semana, el TCR South America ingresó en la segunda mitad de la temporada con la cita en el Autódromo Víctor Borrat Fabini, donde Leonel Pernía se quedó con la victoria en la primera carrera de este domingo. El tandilense venció a su compañero de equipo, Nelson Piquet Jr., y a Pedro Cardoso para posicionarse en lo más alto del podio en la mañana, pero no pudo repetir el resultado en la carrera de la tarde.

Para la segunda carrera, el piloto argentino salía del noveno lugar de la grilla, detrás de Cardoso, con quien rivalizó a lo largo de toda la jornada y protagonizó una de las polémicas de la sexta fecha. Y es que cuando solamente quedaba un minuto y medio en el cronómetro, Pernía ya se encontraba en el cuarto puesto y estaba en una lucha con el brasileño por el último escalón del podio, la cual no terminó de la mejor manera.

En medio de la disputa por la tercera posición, Cardoso quiso cerrarle el paso al piloto de Honda YPF Racing, pero terminó dejándolo sin pista, por lo que el tandilense se salió de los límites. Si bien fue solo un momento, fue suficiente para provocar una rotura en el Honda, que no pudo completar el recorrido y se vio forzado a abandonar cuando solamente quedaban dos vueltas para el final de carrera.

Como era de esperarse, Pernía no se quedó callado ante el episodio que vivió con el brasileño en El Pinar y mostró su descontento en declaraciones a Carburando. “La primera que no terminamos en el año, pero es imposible cuando te chocan así. Se me rompió el auto, la carrera estuvo espectacular, tuvo de todo. La maniobra es desleal por parte de él, me choca hasta que rompe el auto”, afirmó el argentino, que también hizo referencia a los toques que tuvieron antes del despiste.

“Es el peor choque, primero me clava los frenos y después cuando estoy por dentro me mandó al pasto. No entiendo la intención de correr así, si perdiste, perdiste. Es bravo, pero así va a perder más de lo que va a ganar. No hablamos el mismo idioma, ni en pista ni afuera”, agregó Pernía. Cabe mencionar que tras la cita en el circuito uruguayo, la siguiente parada será en Curvelo, ya en tierras brasileñas.

Así terminó la segunda carrera del TCR en Uruguay.

Posiciones del TCR South America tras la cita en El Pinar