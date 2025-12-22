Instagram pone límites a una de sus funciones más utilizadas

Usar más hashtags ya no significa llegar a más gente.

Instagram vuelve a cambiar las reglas del juego para creadores y marcas. Esta vez, el foco está puesto en los hashtags: según confirmó Adam Mosseri, jefe de la red social, las publicaciones pasarán a tener un límite de cinco hashtags por posteo, una decisión que busca priorizar la calidad del contenido por sobre las estrategias de alcance basadas en cantidad.

La información más relevante es clara: usar más hashtags ya no significa llegar a más gente. De hecho, desde Instagram aseguran que una selección acotada y específica funciona mejor que una lista larga de etiquetas genéricas. El objetivo del cambio es mejorar la experiencia de los usuarios, reducir el spam y fomentar un descubrimiento de contenido más auténtico, alineado con los intereses reales de cada audiencia.

Menos hashtags, más relevancia

En un reciente mensaje publicado en su canal de consejos, Mosseri explicó que, aunque puede resultar tentador llenar un posteo de hashtags, eso no garantiza mayor visibilidad. “La calidad sobre la cantidad es clave”, remarcó. Según el directivo, los hashtags siguen teniendo un rol en la búsqueda, pero ya no son el factor central para ampliar el alcance como lo fueron años atrás.

Este movimiento no sorprende: Instagram viene desalentando el uso excesivo de hashtags desde hace tiempo. La plataforma busca dejar atrás prácticas consideradas “spam” y reforzar un ecosistema donde el algoritmo premie el contenido que genera interacción genuina, como comentarios, guardados y tiempo de visualización.

De acuerdo con SocialMediaToday, durante el último año Instagram probó distintos límites, incluso restricciones de solo tres hashtags por publicación. Finalmente, el número se estabilizó en cinco, que ahora comienza a implementarse de manera más amplia.

Recomendaciones oficiales de Instagram

Además del nuevo límite, la empresa compartió una serie de consejos para usar hashtags de forma más inteligente:

Elegir hashtags directamente relacionados con el contenido.

Evitar etiquetas genéricas o irrelevantes.

No usar hashtags solo “por si acaso”.

Priorizar un pie de foto claro, limpio y fácil de leer.

El mensaje de fondo es contundente: Instagram quiere menos trucos y más contenido de valor. Para creadores, emprendedores y marcas, la clave ya no está en saturar los posteos, sino en entender qué conecta con su comunidad y producir publicaciones que generen interés real. En 2025, la visibilidad se gana con estrategia, no con exceso de hashtags.