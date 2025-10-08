Grupos de Hollywood y Bollywood piden a India protección contra la inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO: La gente visita una sala de cine en Mumbai, India

, 8 oct (Reuters) -Grupos de Hollywood y Bollywood están presionando a un comité indio para que proteja de forma más estricta los derechos de autor e impida que las empresas de inteligencia artificial utilicen su propiedad intelectual para entrenar modelos de inteligencia artificial, según muestran algunas cartas.

Las empresas de IA siguen enfrentadas con los propietarios de contenidos en todo el mundo y los países están elaborando rápidamente normativas que establezcan reglas para la nueva tecnología. Mientras que Japón concede amplias exenciones a las empresas de inteligencia artificial (IA) en el uso de contenidos protegidos por derechos de autor, la Unión Europea tiene normas más estrictas que permiten a los propietarios de contenidos excluirse de dicho uso.

La industria cinematográfica está especialmente preocupada por la posibilidad de que las herramientas de IA recopilen sus vídeos, imágenes y clips de internet protegidos por derechos de autor, como tráileres y eventos promocionales, y, lo que sería más grave, introduzcan contenidos pirateados en sus plataformas.

La actual legislación india sobre derechos de autor no contempla el uso de la IA. Este año, el Gobierno ha creado un comité formado por abogados, representantes y ejecutivos del sector para examinar si la legislación vigente sobre derechos de autor es suficiente para hacer frente a los conflictos relacionados con la inteligencia artificial y formular recomendaciones.

ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS PREOCUPADOS PRESIONAN CON FUERZA

La Motion Picture Association (MPA), que representa a Warner Bros , Paramount y Netflix , y la Producers Guild of India han argumentado que India no debería retocar su ley de derechos de autor y, en su lugar, promover un régimen de licencias.

En respuesta a la pregunta privada del comité sobre por qué India no debería permitir excepciones generales de formación para impulsar la innovación en IA, el director gerente de MPA India, Uday Singh, dijo en una carta del 2 de agosto que la medida podría "socavar el incentivo para crear nuevas obras y erosionar la protección de los derechos de autor en India".

El director general del gremio indio, Nitin Tej Ahuja, dijo al comité en su carta que "la concesión de licencias de obras protegidas por derechos de autor es esencial para los ingresos de los creadores y la sostenibilidad del negocio".

MPA no quiso hacer comentarios, mientras que el gremio no respondió a las preguntas de Reuters sobre las cartas, que no son públicas.

La funcionaria del Ministerio de Comercio indio Himani Pande, que preside el comité, no respondió a las preguntas de Reuters. El comité está ultimando sus recomendaciones, que presentará a los altos cargos en las próximas semanas, según una fuente con conocimiento directo.

Con información de Reuters