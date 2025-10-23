Cómo recuperar tu cuenta de Google en 4 pasos

Los métodos más comunes para recuperar la cuenta eran el envío de un código por SMS o el uso de un correo alternativo.

Perder el acceso a una cuenta de Google puede ser una pesadilla: si olvidás la contraseña o perdés el teléfono donde tenías guardada tu llave de acceso, recuperar el control puede volverse complicado. Hasta ahora, los métodos más comunes eran el envío de un código por SMS o el uso de un correo alternativo, pero eso no siempre está disponible. Por eso, Google presentó una nueva función que refuerza la seguridad y la recuperación de cuentas: los contactos de recuperación.

Esta herramienta permite elegir a familiares o amigos de confianza para que te ayuden a recuperar tu cuenta cuando los métodos tradicionales no funcionen. El sistema apunta a ofrecer una alternativa más humana y colaborativa, sin comprometer la privacidad ni la seguridad del usuario. Los contactos designados no tendrán acceso a tus datos personales, sino que simplemente colaborarán con la validación de tu identidad.

Cómo funcionan los contactos de recuperación y cómo activarlos

Configurar los contactos de recuperación es simple y se hace desde g.co/recovery-contacts. Una vez allí, el proceso se completa en pocos pasos:

Elegí tus contactos de confianza: pueden ser familiares o amigos cercanos dispuestos a ayudarte si algo sale mal. Confirmá la vinculación: las personas seleccionadas recibirán una notificación de Google para aceptar su rol. Pedí ayuda cuando la necesites: si perdés el acceso a tu cuenta, podés avisarles; Google les enviará un código especial. Ingresá el código de verificación: con ese código podrás comprobar tu identidad y recuperar tu cuenta de forma segura.

Los contactos de recuperación ofrecen una alternativa más humana y colaborativa.

Google aclara que estos contactos solo intervienen si vos lo pedís y no pueden ver ni modificar tu información. Su rol se limita a facilitar el código que la plataforma les envía.

Una capa extra de seguridad

Con esta incorporación, Google amplía las opciones de recuperación y evita que los usuarios queden bloqueados por completo ante un imprevisto. Antes, perder el teléfono o el acceso al correo alternativo podía dejarte sin tu cuenta, afectando tu trabajo o tu información personal.

La función de contactos de recuperación complementa el uso de llaves de acceso, autenticación en dos pasos y otros métodos de verificación, fortaleciendo la seguridad de todo el ecosistema de Google. En un entorno digital cada vez más complejo, contar con la ayuda de personas cercanas se vuelve una garantía adicional para mantener tu vida digital bajo control.