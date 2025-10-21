Por qué es importante tener un contacto de recuperación en Google y cómo configurarlo

Un contacto de recuperación es una persona que puede ayudarte a recuperar el acceso a tu cuenta.

Perder el acceso a tu cuenta de Google puede ser una pesadilla. Fotos, correos, videos de YouTube y hasta el acceso a tu celular Android pueden quedar bloqueados si olvidás tu contraseña. Para evitarlo, la compañía ofrece una función muy útil: los contactos de recuperación, una alternativa más segura y práctica que el clásico correo secundario.

Un contacto de recuperación es una persona de confianza —un amigo o familiar— que puede ayudarte a verificar tu identidad y recuperar el acceso a tu cuenta en caso de que no recuerdes la contraseña o tengas problemas para ingresar. Este sistema te da una capa extra de seguridad dentro del ecosistema de Google, que concentra desde Gmail hasta Drive, Calendar o YouTube.

Eso sí, es clave elegir bien a quién vas a designar. Este contacto tendrá la posibilidad de ayudarte a entrar a tu cuenta, por lo que Google recomienda que sea alguien en quien confíes plenamente. Además, el permiso no es recíproco: que alguien sea tu contacto de recuperación no significa que vos lo seas del suyo. Y, si lo necesitás, podés revocar este acceso en cualquier momento desde los ajustes de tu cuenta.

Cómo configurar un contacto de recuperación en Google

Ingresá a tu cuenta de Google. Podés hacerlo desde Gmail o cualquier servicio de la compañía. Hacé clic en tu foto de perfil y elegí la opción “Gestionar tu cuenta de Google”. Entrá a la sección de Seguridad. Dentro del menú lateral, seleccioná “Seguridad” para acceder a las herramientas relacionadas con el acceso y la protección de tu cuenta. Buscá la opción “Contactos de recuperación”. Está dentro del apartado sobre cómo iniciás sesión. Agregá el contacto. Tocá en “Añadir contactos de recuperación” y escribí el correo electrónico de la persona que querés designar. Confirmación del contacto. Esa persona recibirá un correo de verificación. Una vez que complete el proceso, quedará vinculada como contacto de recuperación.

Podés revocar este acceso en cualquier momento.

Podés añadir más de un contacto, aunque lo ideal es mantener la lista lo más reducida posible para proteger tu privacidad. Recordá también actualizar esta configuración si alguno de tus contactos cambia de correo o pierde acceso a su cuenta.

Con esta herramienta, Google refuerza la seguridad de los usuarios y simplifica el proceso de recuperación de cuentas, algo esencial en un momento en el que la identidad digital vale tanto como la real.